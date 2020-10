Papegøjer fjernet fra dyrepark for at tale nedsættende om chef

Gloserne var så beskidte, at dyrepasserne var nødt til at reagere

Eric, Jade, Elsie, Tyson og Billy.

Det er navnene på fem afrikanske gråpapegøjer, der indtil for nylig levede sammen i Lincolnshire Wildlife Park i det østlige England.

Nu bor de hver for sig. Papegøjerne havde nemlig så dårlig indflydelse på hinanden, at dyrepasserne så sig nødsaget til at adskille dem.

Ifølge zoo-direktør Steve Nichols var det, som om papegøjerne i kuldet hele tiden opmuntrede hinanden til at finde de værste gloser frem.

- Jeg blev kaldt en fed idiot (fat twat, red.), når jeg gik forbi, siger han til CNN.

Gæsterne svarede igen

Papegøjerne talte både grimt om hinanden og parkens gæster.

Sidstnævnte er årsag til, at man har valgt at adskille dem. Parken vil ikke have papegøjerne til at ytre deres ukvemsord foran børn.

Steve Nichols forklarer, at de fleste besøgende trak på smilebåndet i selskab med de skarptungede fugle, men at der også var nogle, som svarede igen. På den måde udvidede papegøjerne hurtigt deres vokabularium.

Der har dog ingen klager været, forsikrer Steve Nichols over for The Guardian.

- Når en papegøje beder dig om at skride ad helvede til (fuck off, red.), morer det de fleste mennesker ret så meget, siger han.

