Par bliver gift i 10.000 meters højde

Et par med en stor kærlighed for luftfart har sagt ja til hinanden på et rutefly mellem Australien og New Zealand

En kvinde fra New Zealand og en mand fra Australien har taget deres kærlighed for luftfart (og for hinanden) til nye højder, da de blev gift i 10.000 meters højde.

David og Cathy Valliant sagde ja til hinanden på et af Jetstars rutefly mellem Sydney og Auckland.

Da flyet var præcist halvvejs mellem de to lande, lovede parret hinanden evig troskab foran kabinepersonalet og resten af flyets passagerer.

Se også: Mangler kæreste til perfekte fotos: Kysser fremmede mænd og går viralt

Cathy Valliant fortæller til news.com.au, at parret fandt hinanden i 2011, fordi de begge har en passion for luftfart og spillede et online spil kaldet Airport City.

- Det udviklede sig bare derfra. Vi mødte først hinanden i 2013 i Sydney Lufthavn, da jeg tog min første tur til Australien. Vi så hinanden i øjnene, og så var vi solgt, siger Cathy Valliant.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hjertet viser hvor på ruten, parret sagde ja til hinanden. Foto: Jetstar

Forsøgte at fri på fly

Hun fortæller, at parret havde datet i tre år, da David ville fri til hende - også på et Jetstar fly mellem Brisbane og Melbourne - men han blev for nervøs af at være omgivet af andre passagerer. Senere om aftenen, da de var alene, friede han til hende.

Målløse passagerer: Pilot frier til sin stewardesse-kæreste

Cathy Valliant sagde ja, og så gik hun i gang med at planlægge et bryllup lidt over det sædvanlige.

- Jeg synes måske det var lidt friskt at spørge Jetstar, men så skrev jeg alligevel til dem på deres Facebookside, uden at sige noget til Dave, og jeg blev så spændt, da de svarede, at de ville se, hvad de kunne gøre, siger Cathy Valliant til news.com.au.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var også en speciel dag for kabinepersonalet, da det ikke lige er hver dag, at nogen vil giftes på ens arbejdsplads. Foto: Jetstar

Viet af Jetstar-medarbejder

Alting kom til sidst på plads, og parret blev viet i 10.000 meters højde af en medarbejder hos Jetstar med vielsesbemyndigelse. For hende var det også første gang, at hun havde stået for en vielse i luften.

- At være en del af Cathy og David’s dag og fejre deres kærlighed og passion for luftfart er en uforglemmelig oplevelse. Passagerne var også glade for at være en del af oplevelsen. Som flyselskab elsker vi, at vi bringer folk sammen, siger Robyn Holt, medarbejderen hos Jetstar som foretog vielsen.

Se også: Nygift slog flyansatte og slog sig selv ud bagefter

Parret var også godt tilfreds med dagen. Da de kom ud af flyet, blev de overdænget med konfetti og efterfølgende var der fest.

- Det var den mest fantastiske oplevelse, og det er noget, som vi vil huske resten af vores liv, siger Cathy Valliant.