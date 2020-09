Paradis forvandlet til helvede: Bevæbnede mænd har overtaget luksuriøs ferieø

Militante islamister har indtaget fire øer i Det Indiske Ocean.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Times og news.com, der også knytter mændene sammen med Islamisk Stat.

Der er tale om øer ud for den afrikanske østkyst ved det nordlige Mozambique.

En af øerne er Vamizi, der er kendt som et sandt ferieparadis med hvide sandstrande og et unikt dyreliv. Her har berømtheder som Daniel Craig, Bono og Cristiano Ronaldo alle stukket fødderne i vandkanten og nydt varmen de seneste år.

På billeder fra øen kan man se nedbrændte safaribiler og huse, der ligger i ruiner.

Ifølge The Times er et femstjernet hotel blevet 'reduceret til aske'.

Lukket for turister

News.com citerer en beboer på øen Mecungo for at sige til nyhedsbureauet AFP, at mændene ankom med båd.

- De sagde, at vi skulle løbe, hvis vi ønskede at leve. Alle forlod øen, siger øboeren.

I august indtog stærkt bevæbnede mænd fra samme gruppering den strategisk vigtige havneby Mocimboa da Praia, der ligger i Mozambiques nordlige region. Mændene fortalte lokalbefolkningen, at de skulle betragte byen som deres nye hovedstad, og at den ville blive drevet i henhold til islamisk lov.

Eksperter mener, at de militante islamister formentlig har tænkt sig at bruge luksusøerne som base til at angribe fastlandet, skriver The Times.

Mozambique og dens ferieøer har været lukket for turister siden virusudbruddet i marts.

