Paradisø raser over Elon Musks rumprojekt: - Folk kommer til at dø

Biak-øens beboere mener, at et nyt rumprojekt vil ødelægge øens økologi og fortrænge folk fra deres hjem

Paradisøen Biak i West Papua er for mange et glemt paradis med kridhvide strande og stort set uberørt natur.

Men nu kastes øen ind i offentlighedens søgelys efter, at den indonesiske præsident, Joko Widodo, har tilbudt øen som potentielt affyringssted for Elon Musks ambitiøse Space X-projekt. Projektet sigter mod at sætte mennesker på månen.

Det mødes med stor bekymring og vrede fra øens indbyggere, der er imod projektet. Papuanerne argumenterer for, at en rumhavn vil medføre skovrydning, øge den indonesiske militære tilstedeværelse og true fremtiden på øen.

- Rumhavnen koster os vores traditionelle jagtarealer og beskadiger vores natur, men hvis vi protesterer, bliver vi straks arresteret, siger en stammehøvding på øen, Manfun Sroyer, til The Guardian.

- Hvis dette bygges, vil det betyde, at vores børn og børnebørn ikke længere kan leve af jorden for at tjene til livets ophold, siger en anden lokale beboer Markus Abrauw til BBC og tilføjer:

- Vi er nødt til at bo på de områder, vi arver. Vi kan ikke bevæge os andre steder hen, hvis vi gør det, kommer folk til at dø. Der vil opstå konflikt mellem de klaner, der har krav på landet, og de klaner, der ønsker at komme ind i området.

Det perfekte sted

West Papus enorme naturressourcer inkluderer kobber og nikkel, der er to af de vigtigste metaller til raketter såvel som de langtrækkende batterier, der bruges i Teslas elektriske køretøjer, hvor Elon Musk er direktør.

Øen er placeret en grad under ækvator, hvilket gør det til et ideelt sted for raketaffyringer, da der er behov for mindre brændstof for at nå kredsløb.

Planerne om at bruge øen som base for rumrejser er dog langt fra nye. Allerede i 1980 købte Indonesiens rumfartsagentur, Lapan, et 100 hektar stort areal på øen.

Lapans leder, Thomas Djamaluddin, mener, at det nye projekt vil føre til omfattende modernisering på øen og hævder, at befolkningen vil være i stand til at drage fordel af øget turisme og indgang til nye industrier.