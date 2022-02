Paradisøer forbereder sig på første smittebølge

Så gik den ikke længere for indbyggerne på Cookøerne

Mens nogle lande har taget hul på fjerde coronabølge, er pandemien forløbet anderledes i det lille ørige Cookøerne, der er et selvstyrende territorium under New Zealand.

Her er cirkusset først lige begyndt.

Cookøerne registrerede ifølge CNN sit første tilfælde af coronavirus i december, men dengang var der styr på situationen. Personen, der kom ind med fly, blev sat i karantæne ved ankomst og udgjorde derfor ingen risiko.

Så heldige har de ikke været denne gang. Nu er den smittede en newzealandsk turist, der er testet positiv for omikron efter at have opholdt sig otte dage på de tropiske stillehavsøer, der er populære blandt turister på grund af deres krystalklare laguner.

Det lille samfund, der tæller små 20.000 indbyggere, er derfor ved at forberede sig på sin første smittebølge.

I et videoopslag på Facebook gør premierminister Mark Brown ingen forsøg på at nedtone situationens alvor.

- Det er sandsynligt, at personen var smittet, mens han opholdt sig her. Og det er sandsynligt, at virussen nu er i vores samfund.

- Det kan være, at vi får et 'stille' smitteudbrud, hvor vores høje vaccinationsrate yder så god beskyttelse, at folk får milde sygdomsforløb. Måske opdager de slet ikke, at de er smittet med coronavirus.

Ifølge de officielle tal har 99,6 procent af Cookøernes indbyggere over 12 år fået to stik mod coronavirus. 70 procent har fået et boosterstik.