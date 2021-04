Paradisøer klar til turister i sommerferien

Indonesien er klar med en plan for at genstarte turismen på Bali, Batam og Bintan

Farvestrålende templer, dampende vulkaner og gyldne sandstrande.

Bali er en drømmedestination for os, der elsker at rejse, og siden marts 2020 er det netop, hvad vi har måttet nøjes med - at drømme os til den indonesiske vulkanø.

Det kan der snart blive lavet om på.

Den indonesiske regering har nemlig løftet sløret for, hvordan den har tænkt sig at redde turiståret på de populære ferieøer Bali, Batam og Bintan.

Planen er, at de tre øer skal begynde at tage imod turister i slutningen af juli, hvor en betydelig del af lokalbefolkningen ventes færdigvaccineret.

Det skriver South China Morning Post.

Nej tak til danskere

Dermed følger Indonesien i hælene på lande som Thailand og Hong Kong, der også har valgt at speede op for vaccineudrulningen, hvor der er turister.

Indonesiens turistminister Sandiaga Uno fortæller, at tanken er at skabe 'grønne zoner' med lav smitte og en høj grad af immunitet.

Som det ser ud nu, må rejseglade danskere dog finde et andet sted at holde sommerferie.

Indonesiens regering er i fuld gang med at lave aftaler om 'rejsebobler' med andre lande, og her indgår Danmark ikke i de foreløbige planer. Det gør derimod Kina, Indien, Sydkorea, Singapore, Forenede Arabiske Emirater og Holland, ligesom man også er i dialog med Ukraine og Polen, der vil give lovning på et ukendt antal charterfly.