Pas på! Advarer om online bookingsider

Skjulte gebyrer, urimeligt lange ventetider og misvisende information.

Det er nogle af de prøvelser, som europæiske forbrugere udsættes for, når de køber rejser og flybilletter på online bookingsider som travellink.dk, supersaver.dk og flybillet.dk.

Forbruger Europa advarer om problemer på en række rejsebookingsider, der er ejet af virksomhederne eDreams Odigeo og Etraveli Group, hvilket organisationen bekræfter i en mail til Ekstra Bladet.

- Vi kan i Forbruger Europa-netværket se, at forbrugerne i mange lande på én gang oplever de samme problemer med en række rejsebookingsider, siger Lars Arent, der er leder af organisationens danske afdeling, i en pressemeddelelse.

- Det er blandt andet problemer såsom skjulte gebyrer ved booking eller refundering, at forbrugerne bliver kastebold mellem for eksempel bookingside og flyselskab, urimeligt lange ventetider og manglende eller misvisende information.

Pas på disse sider

Foruden førnævnte bookingsider er der tale om edreams.com, opodo.dk, govoyages.com, liligo.com, gotogate.com, mytrip.com, seat24.dk, travelstart.dk, flightmate.ie og flightnetwork.com.

Varslingen går ud til samtlige EU-lande, og det er aldrig sket før, at organisationen laver en advarsel på denne måde.

Forbruger Europa er en del af et europæisk netværk med afdelinger i alle EU-lande samt i Norge, Island og Storbritannien. Når der opdages systematiske brud på EU’s forbrugerlovgivning, kan de enkelte afdelinger udsende en advarsel på tværs af alle medlemsafdelinger. I dette tilfælde er advarslen udsendt af Forbruger Europas franske afdeling.

- Det er vigtigt for os at understrege, at en varsling er udtryk for de observationer, der er gjort i netværket. Det er observationer i form af henvendelser og klager fra europæiske forbrugere, som vi modtager i netværket, lyder det fra Ditte Juul Reder, der er kommunikationsmedarbejder i Forbruger Europa, til Ekstra Bladet.

Organisationen modtager støtte af EU-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

