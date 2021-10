Pas på: De farligste landingsbaner

Piloter skal være i særlig træning for at lande ved flere af disse lufthavne

Du har formentlig prøvet, at nærmest samtlige passagerer giver en mindre klapsalve, når piloten har landet et fly sikkert på landingsbanen.

Men skulle det ske, at du rejser til en af følgende destinationer via fly, så kan det være, at piloten fortjener en ekstra stor applaus for at få flyet - og passagerne ombord - sikkert på land.

For ifølge CNN er disse lufthavne i en helt særlig kategori, hvor det kan være nødvendigt, at piloterne har en speciel form for træning for at kunne lande trygt og sikkert.

Her er listen over de absolut mest usikre landingsbaner:

Kontroltårnet i Sankt Helenas internationale lufthavn. Foto: Shutterstock

Sankt Helena, Storbritannien

Sankt Helena er en ø i Sydatlanten, som er tilknyttet Storbritannien.

Øen kan være ganske vanskelig at lande på.

Ifølge CNN blev øens lufthavn kaldt for 'verdens mest ubrugelige' lufthavn, da den blev opført.

Det skyldes blandt andet, at der er en kraftig vind på den klippe, hvor lufthavnen er opført, som gør det farligt at lande.

Ikke desto mindre bliver lufthavnen brugt i dag. Den er dog det, man kalder kategori C, hvilket betyder, at piloter skal være specialuddannet for at lande der.

Lufthavnen på Madeira er svær at lande på. Foto: Shutterstock

Madeira, Portugal

Madeira er hovedøen blandt en gruppe af øer, som deler samme navn, og som hører under Portugal.

Øen ligger i det østlige Atlanterhav og er notorisk kendt for at være svær at lande på.

Lufthavnen ligger nær højt terræn, hvilket betyder, at der ofte opstår turbulens og stærke vindforskydninger.

Leh Lufthavn i Himalaya-bjergene. Foto: Shutterstock

Leh, Indien

Leh er hovedstaden i Ladakh i Indien og har en lufthavn, som er blevet kåret til den 23. højeste i verden.

Det lyder måske ikke af så meget, men lufthavnen ligger alligevel mere end tre kilometer over havets overflade.

Lufthavnen er omgivet af bjerge og har en forholdsvis kort landingsbane, som oftest er ramt af stærk vind om eftermiddagen.

Derfor er flyvninger til og fra lufthavnen begrænset til kun at finde sted i morgentimerne.

Tunge fly må ikke lande ved lufthavnen, og det kræver særlig træning for alle de piloter, der skal lande ved Leh lufthavn.

Lufthavnen i St. Maarteen ligger meget tæt en på velbesøgt strand, hvilket kan volde en del udfordringer i forbindelse med landinger. Arkivfoto: Philipp Laage/Ritzau Scanpix

St. Martin/St. Maarten

Denne lille paradisø i Caribien har to navne, da den deles mellem to nationer - henholdsvis Frankrig og Holland.

Den hollandske side af øen er St. Maarten. Det er på den side af øen, at byen Phillipsburg er placeret, hvor man finder øens største lufthavn.

Lufthavnen er kendt for, at at alle fly, der skal lande, flyver meget lavt henover en af øens mest velbesøgte strande.

Og det kan netop være en farlig affære, at flyene er så tæt på strandkanten, der normalt er fyldt med turister, hvilket blandt andet kostede en 57-årig kvinde livet tilbage i 2017.

Paro Lufthavn. Foto: Shutterstock

Paro, Bhutan

Bhutan ligger i Sydasien og har kun en enkelt international lufthavn i byen Paro.

Her er landinger kun tilladt under god sigtbarhed, fordi der ikke er nogen radar. Af samme grund skal piloter foretage en manuel indflyvning, hvor de skal navigere rundt mellem bakker og huse, før de når frem til landingsbanen.

London City Airport ligger tæt på byens skyskrabere. Arkivfoto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

London City, Storbritannien

I det centrale London ligger en lufthavn blandt høje skyskrabere. Det gør det vanskeligt at lande, hvor det er nødvendigt at flyve meget stejlt, hvis det skal lykkes at lande sikkert.

På billedet ses fodboldlandsholdet fra Tjekkiet i 2008, da de ankom til Innsbruck. Her kan man fornemme, hvor tæt lufthavnen er på de omkringliggende bjerge. Arkivfoto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

Innsbruck, Østrig

Innsbruck er en by, som ligger i Tyrol i det sydvestlige Østrig.

Det omkringliggende bjerge gør, at byen er det perfekte udgangspunkt til flere skidestinationer. Bjergene gør dog også, at det kan være vanskeligt at lande ved den lokale lufthavn.

Her skal flyene igen dykke skarpt ned for præcist at ramme landingsbanen, der ligger i en dal, hvor de samtidig skal håndtere hårde vindstød fra bjergene.

Indenrigslufthavnen Congonhas ligger centralt og tæt på huse. Arkivfoto: Paulo Whitaker/Ritzau Scanpix

Congonhas, Brasilien

Congonhas er indenrigslufthavnen i São Paulo, Brasilien.

Lufthavnen ligger ganske centralt, hvilket betyder, at der ikke er langt fra landingsbanen til det omkringliggende byliv.

Her flyver man over boligblokke og hustage lige indtil sidste øjeblik.

Lukla lufthavn ligger nær Mount Everest. Arkivfoto: Navesh Chitrakar/Ritzau Scanpix

Lukla, Nepal

Lukla er en landsby i den østlige del af Nepal, hvor de fleste ekspeditioner mod Mount Everest har deres udgangspunkt.

Her skal piloterne navigere uden om vind og bjergkæder, ligesom de skal lande på en kort landingsbane.

Lufthavnen er ofte blevet kaldt for verdens farligste lufthavn, fordi landingsbanen er anlagt på en klippeside mellem bjergene.