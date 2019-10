Pas på den gratis strøm på rejsen

Når telefonen løber tør for strøm, kan det føles som at miste sin højre hånd.

Derfor er det belejligt, at man nu til dags kan oplade telefonen stort set overalt, når man er på farten.

Se også: Rejs uden risiko: Her er de sikreste byer i verden

På flyveturen, festivalen eller i indkøbscentret har man i dag typisk adgang til usb-indgange, som man kan tilslutte sin telefon.

Men der er god grund til at tænke sig om. For selvom indgangen ser uskyldig ud, så kan den udgøre en seriøs trussel mod din digitale sikkerhed.

Se også: It-ekspert: Pas på de gratis netforbindelser på ferien

Ekstra Bladet har talt med Dany Kallas, lektor i IT-sikkerhed på Københavns Erhvervsakademi KEA. Han vil ikke anbefale, at man benytter offentlige kabler og usb-indgange, når telefonen har brug for strøm.

- Det er ikke noget nyt, at disse usb-indgange og kabler kan udnyttes. Kablerne bruges til mange ting. Udover opladning bruger man dem også til at overføre data. Så i princippet kan man ikke vide, om det usb-stik, man tilslutter sin telefon, udelukkende giver strøm eller også håndterer ens data, siger Dany Kallas.

Se også: Mange børnefamilier risikerer stor ekstraregning i sommerferien

Beskyt dig selv

I teorien er det nemlig muligt, at nogen kan sætte et apparat op, som opsnapper data og distribuerer skadelig kode.

- Vi har ikke set det blive udført som et angreb endnu, men teoretisk set er det muligt. De fleste telefoner har nogle indbyggede sikkerhedsmekanismer, der gør, at man skal godkende overførsel af data. Men der kan stadig være nogle sårbarheder, vi ikke kender til, som kan blive brugt til at overføre data, siger Dany Kallas.

Se også: Vil give fodgængere bøder for at bruge mobilen

Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, hvor man tilslutter sin telefon, hvis man har følsomt data.

Der findes også måder, du kan beskytte din telefon på, hvis du bare ikke vil undvære muligheden for at oplade din telefon overalt. En såkaldt Juice Jack Defender sørger for, at telefonen kun oplades, og ingen data bliver overført.

Kabler endnu mere risikable

Mange indkøbscentre, lufthavne, banegårde og andre stedet, hvor der færdes mange mennesker har sat standere op, hvor der hænger tilgængelige kabler til opladning. Disse kabler skal man være særligt opmærksom på.

Se også: Tænk dig om før du deler feriebilleder på Facebook

- De er endnu farligere end usb-indgangene i flyet. Risikoen, for at nogen har skiftet et kabel ud med et andet eller har skjult en maskine under bordet, hvor kablerne stikker ud, er større her end i flyet, siger Dany Kallas.

Han anbefaler, at man kun bruger sine egne kabler og undgår usb-indgangene.

- Jeg ville ikke stole på et kabel eller en oplader, som ikke var mine egne, siger Dany Kallas.