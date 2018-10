Pas på emojis i efterårsferien!

Det kan blive en dyr omgang for dig, hvis du har hang til at benytte dig af de såkaldte emojis, når du befinder dig i udlandet

Engang var det nok med et simpelt kolon, en bindestreg og en parentes, når man skulle vise sin begejstring eller mangel på samme i en sms, men med de fancy nye smartphones, er der hundredvis af forskellige emojis at bruge, når man sender en tekstbesked afsted.

Men det er ikke helt ligegyldigt, om man bruger banal tegnsætning eller de smarte gule ansigter, når man skriver beskeder.

I hvert fald ikke, hvis man befinder sig i udlandet, hvor mange danskere i den kommende uge vil spendere deres efterårsferie.

De populære symboler kan nemlig hurtigt medføre et tillæg på mobilregningen, da en sms højst må være 160 karakterer, mens et par emojis fylder flere hundrede tegn, hvilket kan betyde, at en enkelt hjerte-fyldt besked hurtigt kan blive takseret som fire-fem sms'er.

Det advarer Energistyrelsen om i en pressemeddelelse.

'Fair use'

Trangen til at benytte emojis er dog ikke det eneste, man skal holde under striks kontrol, hvis man planlægger at drage til udlandet i efterårsferien.

Hvis man går og tror, at man kan surfe ubegrænset, fordi roaming ifølge lovgivningen er inkluderet i abonnementet inden for EU's grænser, kan man nemlig godt tro om igen.

Ifølge reglerne må de danske telefonudbydere nemlig gerne sætte en såkaldt 'fair use'-grænse for, hvor meget data der må anvendes i EU, så hvis man anvender mere end dette, kan man få kastet ekstra tillæg efter sig.

Derudover påpeger Energistyrelsen, at man skal være ekstra påpasselig, hvis man rejser rundt i nærheden af EU's ydergrænser, da det hurtigt kan blive rigtig, rigtig dyrt blot at tjekke sin mail eller finde vej på Google Maps, hvis ens telefon er hoppet over på et net i et land uden for EU, uden man har opdaget det.

Det samme gør sig gældende, hvis man rejser med færger og krydstogtskibe, da der ofte anvendes satellitforbindelser, som kan medføre store tillæg. Satellitforbindelserne anvendes også indenfor EU’s grænser.

Selvom der er fastsat et dataloft på cirka 450 kroner både inden for og uden for EU, som skal forhindre, at regningen stiger til vejrs, skal man desuden være opmærksom på, at opdateringen af forbruget kan være forsinket, så man reelt kan nå at roame for et langt højere beløb, inden teleselskabet når at aktivere spærringen.

Husk telefonsvareren

Hvis man skal på efterårsferie uden for EU's grænser, skal man tage ekstra forbehold, da mobilregningen hurtigt kan løbe op, hvis man bruger sin telefon for meget.

Når man tænder sin mobil i udlandet, er man registreret på det udenlandske net, og her betaler man både for indkomne og udgående opkald og for en eventuel opkaldsafgift.

Desuden er mange danskere - ifølge Energistyrelsen - ikke klar over, at telefonsvareren kan blive en rigtig dyr affære, hvis den er slået til i udlandet.

- Er den det, betaler du nemlig for to opkald: Et opkald til din mobiltelefon i det land, du befinder dig i, samt et opkald fra din mobiltelefon til din telefonsvarer hjemme i Danmark, skriver Styrelsen.

Fem gode råd, til når du rejser udenfor EU · Slå automatiske opdateringer af apps fra på din telefon, inden du rejser hjemmefra · Slå automatisk hentning af emails fra · Slå din telefonsvarer fra, hvis du kan undvære den · Tjek dine abonnementsbetingelser og slå evt. helt roaming fra, hvis du rejser uden for EU · Benyt wifi, hvor du kan. Kilde: Energistyrelsen

