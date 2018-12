Pas på indbrudstyven: Husk dette inden ferien!

December og januar er populære rejsemåneder for ferieglade danskere, der vil bytte frost og kulde ud med varmere himmelstrøg sydpå, men det er samtidig også en ekstrem god periode for indbrudstyve til at gå på tyvetogt i tomme hjem fyldt med nye dyre julegaver.

Selvom antallet af indbrud i juletiden ifølge DR er faldet med hele 45 procent siden 2015, så viser tal fra Rigspolitiet, at politiet på landsplan alligevel fik intet mindre end 434 anmeldelser om indbrud i dagene fra den 20-25 december i år.

Derfor kan det altså godt betale sig at sikre sit hus eller sin lejlighed bedst muligt, inden man drager afsted til udlandet.

Det australske medie News.com.au har snakket med sikkerhedsfirmaet My Home Watch for at få indsigt i, hvilke fejl husejere ofte laver, som gør deres hjem nemmere at bryde ind i for tyvene.

Se fejlene herunder:

Lader stigen stå

- Du kan lige så godt sætte et stort skilt op ovenover en ulåst hoveddør, hvor der står: ’Kom og stjæl fra mig’.

Sådan lyder det fra sikkerhedsfirmaet, når de fortæller om en af folks mest almindelige fejl, når de rejser på ferie: Nemlig at lade deres stige stå uden for deres hus og dermed give indbrudstyven en hjælpende hånd til at kravle ind af vinduerne højt oppe.

- Hvis du ejer en stige, så vær sikker på, at du gemmer den i din garage eller i et skur, lyder det fra sikkerhedsekspert Natasha Morgan.

Se også: Sådan undgår du at blive flået af svindlere på ferien

Breve og aviser i stakkevis

Det er et tydeligt tegn for indbrudstyvene, at huset er tomt, hvis der ligger store mængder uåbnet post foran hoveddøren.

Derfor råder Natasha Morgan til, at man beder sin nabo eller en ven om hjælp til at tømme postkassen, mens man er på ferie.

Fyldte skraldespande

Endnu en ting, man skal huske, inden man drager afsted på ferie, er at tømme skraldespandene ude foran sit hjem, da affaldet kan give indbrudstyvene en forsmag på, hvad de kan se frem til.

Hvis der f.eks. ligger tom computeræske eller æsker fra andre dyre elektroniske gadgets, så kan det i højere grad motivere tyven til at bryde, og derfor råder sikkerhedseksperten til, at man skjuler ’beviserne’ på ens dyre ting så godt som muligt.

- Efterlad aldrig æsker fra nyindkøbte ting i skraldespanden på fortovet, så alle kan se dem, siger Natasha Morgan til det australske medie og fortsætter:

- Det bedste, du kan gøre, er at mase dem sammen og putte dem ned i en sort affaldssæk eller at køre direkte til lossepladsen med æskerne.

Se også: Myndighederne i Paris advarer turister om 'hotelrotter'

Giver tyvene gode gemmesteder

Høje hække og store buske kan bruges som dækning for indbrudstyve, der lurer rundt omkring dit hjem, og derfor påpeger sikkerhedsvagten, at det er en god idé at trimme buske, træer og hække, inden man drager på ferie.

- Jo større dine planter er, des nemmere er det for folk at komme ind i dit hjem, siger Natasha Morgan.

Facebook-fælden

Et ekstremt godt råd fra sikkerhedseksperten er at passe på, hvad man skriver på de sociale medier. Især hvis man har en åben profil.

For selvom det er hyggeligt at dele sine feriestunder med sin familie og venner, så er der en risiko for, at du samtidig annoncerer til en helt forkert person, at dit hus står tomt.

- Skriv ikke, hvor du skal hen, og hvor lang tid du skal være væk. Det er måske fristende at holde dine venner opdateret, men det kan også signalere til eventuelle tyve, at det er tid til at slå til, siger Natasha Morgan og fortsætter:

- Selvom du kun er Facebook-venner med dine rigtige venner, så kan du aldrig vide dig sikker på, hvem der ser med. Så hold disse stunder privat eller vent i det mindste med at dele dem, til du er hjemme igen.

Se også: Husk at tjekke denne indstilling på Facebook inden ferien

Når hjemmet ser tomt ud

Husk desuden, at få dit hjem til at se så ’levende’ ud som muligt, selvom det skal stå tomt i en periode, så det udefra er svært at bedømme, om nogen er hjemme eller ej.

- Indbrudstyve siger, at de ofte slår til i de huse, hvor de har observeret, at lyset har været slukket i mindst to dage. I dag er der smarte sikkerhedssystemer til hjemmet, som kan hjælpe med at få det til at ligne, at nogen er hjemme, siger sikkerhedseksperten til News.com.au og fortsætter:

- Nogle systemer kan slukke og tænde lyset flere gange om dagen, og på den måde kan man altså virkelig snyde tyvene.

Flere huskeregler

Ifølge Natasha Morgan er det vigtigt, at man gemmer små værdigenstande, da mange tyve ikke er interesseret i at skulle slæbe på alt for store tyvekoster såsom fjernsynet.

Derudover påpeger hun, at det er en god idé at gemme vigtige papirer med personlig information såsom kreditkortoplysninger og lignende.

Se også: Flere turister svindlet i Spanien: Pas på dette trick!