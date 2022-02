Pas på Thailand-rejsen: Risiko for adskillelse af forældre og børn

Vinterferien venter lige om hjørnet, og det kan for manges vedkommende give anledning til at bytte regn, kulde og gråvejr ud med varme, solskin og bountystrande.

Men hvis vinterferien går til udlandet, så bør man tage sig i agt for diverse coronarestriktioner, som langt de fleste lande fortsat er underlagt.

Det gælder især, hvis turen går til Thailand.

Her risikerer rejsende nemlig at ende i tvungen karantæne, hvis den obligatoriske coronatest i forbindelse med ankomst til landet viser sig at være positiv.

Ikke alene kan det resultere i, at den planlagte ferie spoleres.

Det kan også betyde, at man bliver adskilt fra sine medrejsende, hvor parterne må tilbringe tiden i isolation alene. Også hvis der er tale om børn og forældre.

Der skriver DR, som har været i korrespondance med Udenrigsministeriet om rejserestriktionerne i Thailand.

- Det er den enkelte tilsynsførende læge, som i sidste ende træffer beslutning om, hvorvidt forældre tillades indlæggelse med barnet, skriver Udenrigsministeriet i en mail til DR.

- Rejsende med børn skal derfor være opmærksomme på, at der kan være risiko for adskillelse, hvis enten forældre eller barn tester positiv ved ankomst, også selv om man måtte være symptomfri.

Uklare regler

Ifølge Udenrigsministeriet skyldes risikoen især, at mange coronaregler i Thailand er formuleret uklart, hvorfor de lokale sundhedsmyndigheder kan opfatte dem forskelligt.

DR har desuden været i kontakt med Danmarks ambassade i Bangkok, rejseselskabet TUI samt forsikringsselskabet Alm. Brand.

Ingen af de tre parter har oplevet, at danske familier er blevet adskilt under rejser til Thailand.

'Ikke rart'

B.T. har tidligere beskrevet, at et forældrepar blev adskilt fra deres 18-årige datter under en ferie til Thailand tilbage i midten af december 2021.

Her fik forældrene Joy og Nicolaj Ahlström lov til at være i isolation sammen, mens datteren Emili blev isoleret på enestue.

- Vores datter er 18 år og heldigvis meget selvstændig, så vi har ikke været nervøse. Men det er da ikke rart at tænke på, at ens barn ligger alene på et hospital i udlandet, udtalte Joy Ahlström til B.T.

Du kan læse om de gældende regler for indrejse i Thailand på Udenrigsministeriets hjemmeside.