Pas på told på påskerejsen: Kan blive dyrt

Påskeferien venter rundt om hjørnet, hvor mange danskere flyver på ferie til udlandet.

Hvis du skal købe en souvenir på din rejse, eller har planer om at købe noget andet med hjem fra ferien, så vær dog opmærksom på tolden.

Sådan lyder opfordringen fra Toldstyrelsen, som ofte oplever, at danskerne ikke har sat sig ind i de gældende toldregler, før de rejser på ferie. Og det kan koste en dyrt, når man ankommer hjemme i Danmark igen, lyder det.

- Mange danskerne flyver til udlandet i påskeferien og tænker måske ikke videre over, at udlandskøbene kan betyde en ekstraregning, når de kommer tilbage fra eksempelvis USA, siger Mette Helmundt, funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse.

Vær opmærksom på dette

Først og fremmest bør du vide, at det har betydning, om du shopper på en ferie inden for EU eller uden for EU.

Er det i et EU-land, gælder det, at du frit må medbringe varer til Danmark, hvis det kun er til eget forbrug - det vil sige til dig selv, din familie eller gæster i dit hjem.

Hvis påskeferien går til et land uden for EU er reglerne noget andet. Her gælder det, at du må tage varer med ind i Danmark til en samlet værdi af 3250 kroner. Overstiger dine varer den pris, så vanker der bøder og afgifter.

Husk, at det er den samlede værdi. Så hvis du køber en jakke i New York til 3000 kroner, så er der kun 250 kroner tilbage at shoppe for, hvis du skal undgå tolden.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler, når det kommer til varer som tobak og spiritus - uanset om ferien går til et EU-land eller ej. I begge tilfælde er der regler for, hvor meget af en given type alkohol og/eller tobak du medbringer til Danmark.

Du kan orientere dig om reglerne for din feriedestination på hjemmesiden rejseregler.dk.