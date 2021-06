Passager åbnede døren og hoppede ud af fly

Fredag aften skulle et passagerfly være fløjet fra Los Angeles til Salt Lake City, men da kaptajnen kørte fra gaten og ud på landingsbanen, skete der noget uventet.

En mandlig passager åbnede flyets dør, udløste evakueringsslisken og hoppede ned på landingsbanen.

Det skriver HuffPost.

Manden slog sig og måtte efterfølgende i hast køres til hospitalet for at blive behandlet for de kvæstelser, han pådrog sig. Han er dog uden for livsfare.

Sagen skal undersøges

FBI er nu sat til at undersøge, hvad der fik manden til at hoppe af flyet.

Foreløbig ved de, at han inden sit stunt havde forsøgt at tvinge sig adgang til cockpittet, hvilket dog mislykkedes.

Omvendt er han tilsyneladende steget ombord på flyet helt frivilligt.

Ingen andre passagerer kom noget til i forbindelse med episoden.