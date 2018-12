Passager glemte sin computer på flyet: Fandt den hos lufthavnsansat

Amerikansk politi undersøger i øjeblikket en sag om, hvorvidt en medarbejder for rengøringspersonalet på et Delta Air Lines-fly havde lidt for lange fingre, da personen fandt en computer, der var glemt af en passager.

Det skriver den lokale tv-station WSB-TV.

Ifølge den amerikanske flypassager Robert, som glemte sin computer på en flyvning til Atlanta i starten af december, ringede han først til flyselskabet for at få hjælp til at få sin computer tilbage.

Da flyselskabet ikke ville hjælpe ham, tog han sagen i egen hånd og benyttede sig af funktionen ’Find my iPhone’ på sin telefon for at finde frem til computeren, som ifølge appen befandt sig på en adresse i Hapeville i Atlanta, Georgia, blot ti minutter væk fra lufthavnen.

- Jeg ringede til Delta for at få dem til at hjælpe med at spore den, men de viderestillede mig bare til hittegods-kontoret, hvor jeg kun kunne efterlade en besked. Men når du bruger ’Find my iPhone’, viser den dig alle dine enheder, og du kan zoome ind og se, præcis hvor de er, fortæller Robert til WSB-TV og påpeger, at han efterfølgende ringede til politiet.

Havde solgt den videre

Tv-stationen har efterfølgende været i kontakt med Hapeville Police Department og set politirapporten, hvor der står, at personen på den pågældende adresse har fortalt betjentene, at han arbejder med at rengøre flyvemaskiner i Atlanta Lufthavn samt indrømmet, at han tog computeren og efterfølgende solgte den videre for 500 dollars (3300 kroner).

Betjente overtalte - ifølge rapporten - herefter manden til at ringe til køberen og købe computeren tilbage, hvorefter den blev givet tilbage til flypassageren, Robert.

Robert er dog ikke tilfreds med, hvordan Delta håndterede sagen, og han er stået frem med sin historie, fordi han er bange for, at det sker igen.

- Der er sikkert mange mennesker, der er trætte efter en lang rejse, som glemmer deres telefon, computer eller noget andet. Og det er frustrerende og bekymrende, at de ting kan blive stjålet så nemt.

Det siger Delta

WSB-TV har været i kontakt med Delta Air Lines for at få en kommentar.

En talsperson fra flyselskabet udtaler, at de ikke kan kommentere sagen, da de stadig undersøger hændelsen, men talspersonen påpeger samtidig, at Delta Air Lines benytter sig af en underleverandør til flyrengøringen, og at personen, der tog computeren, derfor højst sandsynligt ikke er ansat direkte af Delta Air Lines.

Politiet i Hapeville undersøger stadig sagen og kan derfor ikke udtale sig om eventuelle sigtelser på nuværende tidspunkt, skriver tv-stationen.

