Passager smidt af fly: Ville ikke følge med i sikkerhedsanvisninger

En kvinde og en mand, som nægtede at se sikkerhedsinstruktionsvideoen eller læse kortet med sikkerhedsanvisninger om bord på et Air New Zealand-fly, forsinkede afgangen så meget, at kvinden endte med at blive smidt af afgangen.

Det skriver Stuff.co.nz og The Guardian.

De to passagerer var ombord på et Air New Zealand-fly med afgang fra Wellington til Auckland tirsdag morgen, hvor de havde fået pladser ved et af flyets nødudgange.

Air New Zealand fortæller, at kvinden blev fjernet fra flyet efter at have forsinket afgangen. Flyet blev tvunget til at returnere til gaten, da parret nægtede at se sikkerhedsvideoen eller læse et instruktionskort med sikkerhedsanvisninger.

Puttede fingrene i ørerne

En passager, som sad tæt ved parret, fortæller ifølge Stuff.co.nz, at så snart sikkerhedsvideoen begyndte at spille, og flypersonalet holdt sikkerhedskortet op, begyndte kvinden at kigge ned i sin bog i stedet for at følge med.

Kort efter fandt hun sin telefon frem, og både hende og manden havde travlt med at kigge på deres telefoner.

- En steward sagde meget tålmodigt; 'Vil du være venlig at se med, for det her er nødudgangene', fortæller vidnet.

- Personalet var super søde og blev ved med at spørge hende, men kvinden puttede sine fingre i ørerne, fortæller vedkommende.

Flyet blev i alt 25 minutter forsinket, men det var ikke noget, der lod til at genere kvinden og manden ved nødudgangen.

- De så ud til at være ligeglade. Passagererne bag ved dem sagde; 'For Gud skyld, det tager to minutter at kigge på det, bare kig på det,' men parret så ud, som om de var for vigtige til det, fortæller vidnet.

Politiet endte med at fjerne kvinden fra flyet, og historien melder ikke noget, hvorfor manden ikke blev fjernet.

Kvinden kan se frem til at modtage en besked om overtrædelse i henhold til Civil Aviation Authority om brugen af en mobiltelefon, oplyser en talskvinde fra Air New Zealand ifølge Stuff.co.nz.