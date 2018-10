Passager tog billede af smuk stewardesse: Nu er det gået verden rundt

Nogen gange er der tilsyneladende mænd, der ser en kvinde, der er så smuk, at de simpelthen ikke kan lade være med at tage et billede af hende. Det skete for passageren George Wong på et AirAsia-fly, der lettede fra Hong Kong den 12. oktober. Da flyet var i luften fik han nemlig øje på den smukke 24-årige kinesiske stewardesse Mabel Goo, der kørte rundt i kabinen med en vogn og tilbød chips og drikkevarer til passagerne.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail , The Sun og Daily Star

George Wong lagde efterfølgende to billeder af den smukke Mabel Goo ud i et opslag på facebook, hvor han skrev følgende tekst til billederne:

'Billige priser med utrolig udsigt. Der er ikke noget at klage over'.

Opslaget fik hurtigt mere end 2000 likes og blev delt 3999 gange. Og mere end 600 gav sig tid til at kommentere billedet. Mange af dem skrev, at Mabel er en af de smukkeste stewardesser i verden.

Der var imidlertid også nogen, der kritiserede opslaget for at være alt for pågående og stillede spørgsmålstegn ved, om George Wong havde fået lov til at tage billederne.

En facebook-bruger kaldte opslaget for klamt og skrev yderligere: Alle savler over pigen, men er der nogen, der tænker over, om det her er god opførsel?

Siden den virale succes med billederne af Mabel Goo har Mabel næsten fordoblet sine følgere på sin instagram-profil, hvor hun også har meldt ud, at hun er glad for komplimentet fra George Wong.

Mabel studerer i øvrigt også økonomi på universitet og er meget glad for at danse.

Her kan du se Mabel Goo's instagram-profil.