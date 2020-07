Passagerer fordoblet

Siden 53 danske færgeruter blev gratis for både gående og cyklister, har man skulle kigge langt efter en tom færge i de danske farvande.

Både store og små færgeselskaber har i ordningens første 10 dage oplevet massiv interesse, og flere melder om en fordobling i antallet af kunder sammenlignet med samme periode sidste år.

Det skriver DR.

Hos Molslinjen har man eksempelvis registreret knap 27.000 gående og cyklende passagerer i den første uge af juli alene. Det fortæller selskabets PR- og kommunikationschef Jesper Maack.

- Det, vi har oplevet, er rundt regnet en fordobling i forhold til den sammenlignelige uge sidste år, så det er klart, at den her ordning har været superpopulær ude hos færgegæsterne, siger Jesper Maack til DR.

Mediet har også været i kontakt med Orøfærgen og Lolland Færgefart, hvor antallet af passagerer, der går eller cykler ombord, ligeledes er fordoblet i forhold til sidste sommer.

Se også: 200 SAS-ansatte får ingen dagpenge

Kapaciteten er ikke stor nok

Hos Molslinjen håber Jesper Maack, at nogle af de mange passagerer vil få smag for at sejle med færgerne. Men den massive interesse er dog ikke kun gode nyheder, påpeger formanden for Småøernes Færgeselskaber, Lars Hansen.

Nogle steder er efterspørgslen på en sejltur nemlig så stor, at færgerne må afvise passagerer på kajen. Alle kan ikke nødvendigvis komme med den afgang, de havde i tankerne.

- Vi har slet ikke kapacitet til det kæmpe pres, nogle af mine kollegaer oplever. Der er ikke pladser nok, og vi kan jo ikke tage flere med, end vi må for Søfartsstyrelsen, og der er personale til, siger Lars Hansen til DR.

Se også: Coronakrav rammer vild forlystelse: Ingen skrig under turen