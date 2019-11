Passagerer vinder over strejkende flyselskab: SAS-kunder i håb

Københavns Byret har afgjort, at passagerer på en Ryanair-afgang fra København til Madrid i juli 2018, har ret til kompensation, fordi afgangen blev aflyst på grund af strejke blandt Ryanairs eget personale.

Det er flykompensationsselskabet AirHelp, der har ført og vundet sagen for passagererne.

- Efter EU-Forordningen har flypassagerer ret til at både at blive ombooket til en anden rejse samt at få økonomisk kompensation for de forstyrrelser, som aflysningen eller forsinkelsen medfører, siger Christian Nielsen, Chefjurist ved AirHelp, i en pressemeddelelse.

I 2018 fastslog Den Europæiske Domstol i Luxembourg, at flyselskaber skal betale kompensation til deres flypassagerer for forsinkelser og aflysninger, selv om det skyldes et strejkende personale.

I den aktuelle sag mod Ryanair lagde Københavns Byret i afgørelsen af 16. oktober i år vægt på, at der ikke var tale om usædvanlige omstændigheder, som ellers kan være den kattelem, flyselskaber forsøger at henholde sig til for at slippe for at betale kompensation.

- Det er den eneste logiske konklusion efter EU-domstolens afgørelse, og det viser endnu en gang, at det danske retssystem tør, hvor andre tøver, siger Christian Nielsen.

Lægger pres på SAS

Det er den første klare domstols-afgørelse, siden SAS' pilotstrejke tidligere på året, og de vundne retssager mod Ryanair lægger pres på SAS, som indtil videre har nægtet at udbetale kompensation til de mere end 370.000 berørte passagerer, hvis flyvninger blev aflyst som følge af de skandinaviske piloters strejke i april og juni.

SAS har også hidtil kunnet ånde lettet op, da den svenske forbrugerombudsmand i august afviste de rejsendes krav om kompensation. Sagerne i Danmark har endnu ikke fundet sin afgørelse men er indbragt for retten af blandt andet AirHelp.

