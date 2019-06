Passagererne har talt: Tog til Billund Lufthavn vil gøre den mere attraktiv

Spørger man indbyggerne i Midtjylland og Syddanmark, synes de, at det er en god idé, hvis der etableres en togforbindelse til Billund Lufthavn, som gør det muligt at køre hele vejen til terminalen.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget. Det fortæller Billund Lufthavn i en pressemeddelelse.

54 procent af de adspurgte er positivt stemte overfor en togstation ved Billund Lufthavn, mens kun 15 procent ikke ønsker en togstation ved lufthavnen.

Samtidig siger 65 procent af de, der bor i Midtjylland eller Syddanmark, at det sammenlignet med nuværende muligheder for offentlig transport til lufthavnen vil blive mere attraktivt at flyve fra Billund.

- Vi ved, at mere end 30 procent af husstandene i Midtjylland og Syddanmark ikke har adgang til bil. Andelen er naturligvis højere i storbyer som Aarhus og Odense end i de tyndere befolkede områder. Det betyder, at en station i Billund Lufthavn vil give langt flere rejsende muligheden for at benytte lufthavnen til deres rejser. Vi vil blive valgt til, og mange vest danskere vil få kortere rejsetid til deres nærmeste lufthavn, siger Jan Hessellund, lufthavnens administrerende direktør, i pressemeddelelsen.

Nå klimamål

I dag er det 5 procent af passagererne, der benytter sig af offentlig transport til Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn vil gerne have den andel op, blandt andet for at kunne nå de klimamål, som hele luftfartsbranchen har forpligtet sig til.

- Toget er et stærkt alternativ til andre transportformer, og vi kan ud af undersøgelsen fra Epinion konkludere, at mange vil tage toget, selvom de har bil. Det er, fordi toget på mange måder er en behagelig rejseform, der samtidig understøtter den voksende klimadagsorden, udtaler Jan Hessellund.

Fakta fra undersøgelsen 54 procent indikerer, at de er positivt stemte overfor togstationen ved Billund Lufthavn, mens kun 15 procent indikerer, at de er imod. 55 procent indikerer, at Billund Lufthavn bliver mere attraktiv at rejse fra sammenlignet med andre lufthavne, når der er mulighed for at tage toget til Billund Lufthavn. 65 procent indikerer, at det sammenlignet med nuværende muligheder for offentlig transport til Billund Lufthavn bliver mere attraktivt at rejse fra lufthavnen med den nye togstation. 34 procent indikerer, at det vil være mere attraktivt at benytte toget frem for bil til Billund Lufthavn. Kilde: Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion i maj 2019. Epinion har spurgt 2.007 respondenter fra Region Midtjylland og Region Syddanmark om deres rejseadfærd samt kendskab og holdning til en ny togstation ved Billund Lufthavn.

En ekspert i transportøkonomi, Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet, har dog tidligere sået tvivl om, hvorvidt en togbane mellem Vejle og Billund vil være en samfundsøkonomisk god idé.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge 926 millioner kroner på en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund.

I forhold til antallet af rejsende og den samfundsøkonomiske værdi er der ifølge professoren tale om en dundrende underskudsforretning. Det vurderede han, da planerne blev fremlagt tilbage i marts.

