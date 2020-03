Passagerfly omdannet til fragtfly: Henter 900.000 ansigtsmasker i Kina

Ved at fjerne sæder og omdanne kabinen gjorde et lettisk flyselskab plads til 619 kasser med medicinsk udstyr

Normalt tager man ikke sæderne ud af et passagerfly inden afgang. Men det var ikke desto mindre, hvad der skete, da et AirBaltic-fly i weekenden fløj fra Riga til Ürümqi i det nordvestlige Kina.

Her skulle det hente 900.000 ansigtsmasker og 80.000 åndedrætsværn.

Det var det lettiske sundhedsvæsen og udenrigsministerium, der kontaktede AirBaltic og spurgte om hjælp. Landets læger og sygeplejersker har brug for ekstra værnemidler til at behandle coronapatienter.

Og det kunne AirBaltic godt se idéen i, så selskabet omdannede sin Airbus A220-300 fra passager- til fragtfly.

Omorganiseringen af flyet betød, at det kunne fragte 619 kasser med udstyr. De transporterede varer havde en vægt på 5,1 ton og fyldte 47 kubikmeter.

Tidligere på ugen beskrev flere medier, hvordan Holland havde købt mere end million masker af typen FFP2 i Kina og efterfølgende kasseret dem, fordi de ikke levede op til europæiske sikkerhedsstandarder. Om der er tale om masker af samme slags, melder historien ingenting om.

SAS: Det er for dyrt

AirBaltic er ikke ene om at omdanne sine fly til at transportere varer i stedet for mennesker. Det samme har også British Airways, Lufthansa, Emirates, United og Virgin Atlantic gjort, skriver check-in.dk, som er et dansk branchesite om luftfart.

Her kan man også læse om det græske flyselskab Aegean Airlines, der ligeledes har omdannet to af sine passagerfly til at hente medicinsk udstyr i Kina.

Et flyselskab, der ingen planer har i den retning, er SAS.

- Det er relativt omkostningstungt at fjerne sæder og omdanne kabinen, så det forventer vi ikke at komme til at gøre, udtaler Kristoffer Meinert, der er pressechef hos SAS Danmark, til check-in.dk.

