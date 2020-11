Pengepanik: Staten har ikke udbetalt en eneste krone

For en måned siden sagde regeringen ellers, at pengene fra hjælpepakkerne var lige på trapperne

Julemarkederne er aflyst, charterflyene langtidsparkeret, og sommerhuse, hoteller og restauranter lider alle under de skærpede regler for indrejse til Danmark.

Det er svære tider for medlemmerne af brancheorganisationen Horesta.

Hjulene står stille, og der tikker ingen penge ind - heller ikke fra Folketinget, hvor et bredt flertal i august ellers lovede hjælpepakker for næsten tre milliarder kroner til de brancher, som er hårdest ramt af krisen. Flere måneder senere er end ikke en bøjet 25-øre nået ud til de hårdt ramte virksomheder, skriver dr.dk.

Det er dybt kritisabelt, mener Kirsten Munch, der er politisk direktør i Horesta.

- Når virksomheder på fjerde måned ikke har modtaget den hjælp, som de er blevet lovet, så er konsekvensen desværre, at endnu mere personale skal afskediges, siger hun i en pressemeddelelse.

- Hjælpepakkerne er helt afgørende for virksomhedernes overlevelse. Og pengene skal ud til erhvervet nu.

Der skulle kun gå én uge

For en måned siden vurderede erhvervsminister Simon Kollerup (S) ellers, at hjælpepakkerne ville være klar i løbet af en uge. Men han undervurderede, hvor lang tid det ville tage at vride armen om på EU-Kommissionen, som skal godkende hjælpepakkerne, før der kan overføres penge.

Spørger man i Horesta, er det alligevel ikke godt nok. Over de seneste måneder er egenkapitalen nemlig blevet spist op i turisme- og oplevelseserhvervet, hvor flere virksomheder har akut brug for statens pengeindsprøjtning.

Horesta har derfor lavet sin egen hjælpepakke til regeringen - en liste med forslag til, hvordan de folkevalgte kan hjælpe landets hoteller og restauranter.

Aftalen fra august er ikke den eneste, som danske virksomheder venter på at modtage penge fra. Det samme er tilfældet med hjælpepakkerne fra 20. september, 13. oktober og 27. oktober, skriver dr.dk.

