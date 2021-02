Phuket vil købe sig til forlomme i vaccinekøen

Phuket er et af de mest populære rejsemål i hele Sydøstasien.

Især om vinteren strømmer det til med europæere, som sukker efter solen og at udskifte hue og halstørklæde med bikini eller badeshorts.

Denne længsel kan meget vel blive til virkelighed i slutningen af 2021.

Phuket barsler nemlig med en ambitiøs plan, som skal sparke døren på vid gab for udenlandske turister i oktober. En række af øens turistorganisationer er gået sammen om at smide penge i en fond, som skal betale for, at øens indbyggere rykker foran i Thailands vaccinekø.

Det skriver Bangkok Post.

Hvis alt går vel, så vil 70 procent af øens voksne befolkning være vaccineret i oktober.

Dermed mener Phuket at kunne opnå flokimmunitet, og at det derfor vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne øen for udenlandske turister samt at sløjfe den gældende regel om 14 dages karantæne ved ankomst.

Mysteriet om Sandy Island: Øen, der aldrig eksisterede

Kinesisk vaccine

Sker dette, vil hundredtusindvis af færdigvaccinerede europæere kunne rejse til Phuket uden at gøre sig særlige anstrengelser.

Planen mangler fortsat at blive godkendt af Thailands regering. Men da Phuket er en vigtig bidragsyder til landets nationaløkonomi, er det på ingen måde utænkeligt, at regeringen vil være positivt indstillet, selv om forslaget har den direkte konsekvens, at det vil stille andre dele af befolkningen tilbage i vaccinekøen.

Vaccinerne vil blive købt igennem private firmaer, herunder muligvis den kinesiske vaccinekandidat Sinovac Biotech, hvis effekt der har været rejst tvivl om.

- Vi kan ikke vente længere, siger Bhummikitti Ruktaengam, der er præsident for den lokale turistsammenslutning, til Bangkok Post.

EU-land siger nej: Vi vil ikke have vaccinepas