Pia K. om æsel-mishandling: Grotesk!

Når overvægtige turister sætter sig op på ryggen af et æsel for at blive transporteret gennem ferieøen Santorinis bakkede terræn, udmatter det de hårdtarbejdende æsler så meget, at de får skader på rygsøjlen og store åbne sar.

Nu vil de lokale myndigheder appellere til turister om, at de holder sig fra at sætte sig op på æslernes ryg, hvis turisterne vejer for meget.

Det skriver The Guardian.

Dårligt tilpassede sadler, ingen vand, ingen skygge og masser af overvægtige turister er virkeligheden for de hårdtarbejdende æsler. Foto: Ritzau Scanpix

Helt konkret lancerer myndighederne en kampagne, der skal få turisterne til at tænke sig om en ekstra gang, så de i stedet for at sætte sig op på et æsel, tager turen på egne ben eller med en af øens kabelbaner.

Ifølge The Guardian vil Santorini indlede et samarbejde med krydstogtrederierne, hvis gæster er glade for æselturene, for at øge kendskabet til, hvilke konsekvenser turene får for æslerne.

- Repræsentanter fra krydstogt-organisationen var her på mit kontor i denne uge, hvor de lovede at skabe opmærksomhed omkring problemet, og fra vores side vil vi udlevere informationsbrochurer, fortæller Nikos Zorzos, som er borgmester på Santorini.

Stigende fedmekurve

På den idylliske ferieø bliver turister ofte transporteret rundt på traditionel vis på æselryg, og dagligt skal æslerne klare fire-fem ture op og ned af de 520 trin i byen Fira, og det er særligt her, at æslerne ikke kan holde til at bære på for tunge turister.

Æslerne lider i stigende grad af rygproblemer, sår fra sadlen og udmattelse, fordi de skal slæbe på for tunge turister. Ifølge lokale dyrerettigheds-aktivister er en stigende fedmekurve blandt turisterne skyld i, at æslerne i ringere grad kan holde til at agere fødder for turisterne.

For et halvt år siden indførte myndighederne regler på øen, som gør, at turister, der vejer over 100 kg, ikke må bæres af æsler, ligesom æslerne højst må bære en femtedel af deres egen vægt.

- Vores muldyr og æsler er en del af vores tradition. Især unge ejere har forstået, at man er nødt til at passe på dyrene, lyder det fra borgmesteren.

Det er forbudt at ride på Santorinis æsler, hvis man vejer mere end 100 kilo. Foto: Ritzau Scanpix

- Brug dem ansvarligt

Hos CLIA, som står for Cruise Lines International Association, og som er verdens største organisation inden for krydstogt, har man også forstået alvoren.

- At bede vores gæster om at sætte dem selv 'i deres hove' er en vigtig del af vores bæredygtighedsplaner for øen, fortæller Maria Deligianni, som er CLIAs repræsentant for Middelhavsområdet, med henvisning til kampagnens navn 'In Their Hooves'.

- Santorinis æsler er et af de ikoniske træk på øen, og vi går sammen med Donkey Sanctuary for at opfordre gæsterne til at bruge muligheden ansvarligt, siger hun.

I dag må der ikke længere komme mere end 8.000 turister til Santorini pr. dag.

Det er grotesk!

Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, går meget op i dyrevelfærd og har selv oplevet, at turister vælger at sætte sig op på ryggen af æsler på den græske vulkanø.

Pia Kjærsgaard ejer nemlig et hus på Santorini, som hun haft i over ti år.

- Man har desværre et noget anderledes forhold til dyrevelfærd i de sydlige lande og heriblandt Grækenland. Der foregår mange ting, som man bestemt ikke bryder sig om.

- Det er almindelig bekendt, at det foregår i bjergområderne (på Santorini, red). Det er en uskik. Jeg tror heller ikke, at æslerne har den bedste pasningsform til at bære tykke turister, fortæller formanden til Ekstra Bladet.

Hun fastslår også, at hun ikke kunne finde på at gøre det.

- Jeg har aldrig selv prøvet det. Det er grotesk at se på. Jeg er dog tilfreds med, hvis myndighederne nu siger, at det er nok.

- Det er ærgerligt, at det har udviklet sig til en benhård forretning, siger Pia Kjærsgaard.