Pilot suspenderet: Havde privat audiens med stewardesse i cockpittet

En pilot fra Singapore Airlines har ikke siddet bag rettet siden den 12. januar i år.

Han har nemlig fået 'stuearrest,' efter han lod en stewardesse komme ind i cockpittet og sidde i førstestyrmandens sæde under en flyvning fra Singapore til Melbourne i Australien.

Det skriver Check-in.dk.

Officielt betyder det, at piloten har fået frataget alle sine arbejdsopgaver, og at han er blevet suspenderet på ubestemt tid. For stewardessen har det fået samme konsekvenser.

Ville have et billede

Ifølge mediet lod piloten stewardessen komme ind i cockpittet, hvorefter hun satte sig i førstestyrmandens sæde og bad piloten tage et billede.

Hændelsen bekræftes af SIngapore Airlines.

Stewardessen havde angiveligt ryddet bordene for mad og drikke og skulle desuden rengøre et vindue i cockpittet.

- Kabinebesætningsmedlemmet sad på styrmandens sæde for at nå pletterne (på cockpitvinduet, red.). Derefter anmodede hun om et foto af sig selv i sædet, hvilket kaptajnen forpligtede sig til, lyder en udtalelse fra luftfartselskabet ifølge Check-in.dk.

SIngapore Airlines udtaler desuden, at der ikke skete nogen former for sikkerhedsbrud under flyvningen.

Det er endnu uvist, hvor længe suspenderingen fortsætter.

