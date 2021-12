Pilot var 150 dage i isolation

Test, isolation, karantæne.

Du har måske selv været igennem møllen - men formentlig ikke i samme grad, som hvis du var pilot i Hongkong.

For generelt i Hongkong har man kørt med et noget strengere regelsæt, end vi er vant til herhjemme, når det kommer til at holde coronapandemien i ave.

Regelsættet gælder i særdeleshed, hvis man har bevæget sig uden for landegrænser, hvilket piloter jo oftest gør.

To piloter, som er ansat ved flyselskabet Cathay Pacifics, der har base i Hongkong, har netop fortalt BBC om deres oplevelser under pandemien som flyansatte, hvor hele verden dybest set er ens arbejdsplads.

De to piloter udtaler sig anonymt i artiklen, hvor de i stedet blot kaldes for Pierre og Clark.

Her fremgår det blandt andet, at de strenge coronarestriktioner i Hongkong i kombination med det regelsæt Cathay Pacifics har nedsat, har resulteret i, at Pierre i alt har tilbragt 150 dage i isolation alene i år.

De mange dage i isolation er både sket på hotelværelser og i de isolationsfaciliteter, man har i Hongkong.

Test 18 dage i streg

Reglerne i Hongkong er sådan, at både passagerer og flypersonale skal testes i lufthavnen i forbindelse med indrejse. Her skal de blive, indtil resultatet er klar.

Den proces kan, ifølge piloterne, tage op til fire timer.

Såfremt en medarbejder tester positiv, skal vedkommende omgående i karantæne på en af Hongkongs isolationsfaciliteter.

Er testen negativ, kan man få lov til at komme hjem. De efterfølgende tre dage må man dog kun forlade hjemmet to timer dagligt.

Derudover lyder reglerne fra Cathay Pacifics, at deres ansatte herefter skal testes 18 dage i træk og 'undgå unødig social kontakt' i perioden.

Når de flyansatte er i udlandet i forbindelse med arbejdet, er der ligeledes strenge krav. Her må de ikke forlade deres hotelværelser fra de ankommer til hotellet, indtil de skal flyve retur.

Cathay Pacific siger til BBC, at de står inde for både Hongkongs og egne coronarestriktioner. Selskabet medgiver samtidig, at det kan være en byrde for medarbejdere.

Cathay Pacific har tidligere været i rampelyset i forbindelse med de coronaregler, selskabet har nedsat for dets medarbejdere. Blandt andet da tre piloter for nyligt blev fyret, fordi de blev smittet med coronavirus.