Piloter efterforskes for at 'tegne' penis på himlen

To piloter afveg fra deres planlagte rute for at lave drengestreger. Nu skal de stå skoleret over for de russiske luftfartsmyndigheder

Et russisk fly med 102 passagerer var på vej fra Moskva til Jekaterinburg, da det pludselig tog et skarpt sving.

Nu skulle Flight DP407 agere pensel og male en penis i himlen.

Motivet kunne efterfølgende ses på flightradar24.com, hvor man kan følge flyruter.

Piloternes intention var angiveligt at vise solidaritet med fodboldspilleren Artem Dzyuba, der er anfører for det russiske landshold. Få dage forinden var han blevet smidt af landsholdet, efter at en privat onani-video undslap hans computer og nåede det store internet.

Det bliver dog næppe set som en formildende omstændighed af de russiske luftfartsmyndigheder, der nu skal undersøge sagen.

Det skriver news.com.

Smidt af landsholdet efter onani-video

Passagerer kan være bragt i fare

Episoden fandt sted 11. november i himlen over Neftekamsk. Piloterne fløj for lavprisflyselskabet Pobeda Airlines, der er et datterselskab af Aeroflot.

I luften bad de om tilladelse til at foretage et par hurtige manøvrer, så de kunne 'kontrollere radionavigations-udstyret'.

Manøvren betød, at flyet ankom til Jekaterinburg med 20 minutters forsinkelse.

Russiske luftfartsmyndigheder skal nu undersøge, om piloterne havde tilladelse til at afvige fra deres planlagte rute. Og om manøvren udgjorde en sikkerhedsrisiko.

- Man skal være vanvittig for at udføre manøvre som denne, siger Roman Gusarov, redaktør for det russiske flymedie avid.ru.

Flightradar24 bekræfter over for Ekstra Bladet, at flyvningen foregik efter dette mønster. Foto: Flightradar24

Ikke ene om at svinge pilotpenslen

Det er set før, at flyruter bliver brugt til at lave tegninger og udtrykke budskaber.

I april hoppede en teenager på 19 år op i sin fars privatfly og tegnede en rute, der formede bogstaverne 'fuck covid-19' over staten Maryland i USA.

Samme måned spredte en Icelandair-pilot kærlighed over Reykjavik ved at tegne et hjerte over den islandske hovedstad i solidaritet med landets læger og sygeplejersker.

Og i påsken delte Flightradar24 billeder af tyske flyruter, der forestillede en påskehare.

Og det er ikke første gang, at det mandlige forplantningsorgan har været afbildet i skyen. Tilbage i 2015 var himlen over Florida i USA lærred for løjerne.