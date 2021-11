Piloter fyret: Var smittet med corona

Flyselskabet Cathay Pacific, som har base i Hong Kong, har netop afskediget tre piloter.

Det sker, efter piloterne alle er blevet smittet med coronavirus under en mellemlanding i Frankfurt, Tyskland, hvor de angiveligt begik et 'alvorligt brud' på de regler, flyselskabet har sat for deres medarbejdere.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian, som henviser til South China Morning Post.

- De pågældende personer er ikke længere ansat hos Cathay Pacific, lyder det fra flyselskabet i en pressemeddelelse, som blev udsendt torsdag.

Ifølge South China Morning Post er piloterne mistænkt for at forlade deres hotelværelse i Frankfurt, hvor de potentielt er blevet smittet på deres færden uden for hotellet.

Da Cathay Pacific blev bekendt med, at de tre piloter var smittet med coronavirus, sendte de mere end 150 medarbejdere i isolation i tre uger på en karantænefacilitet, som er nedsat af regeringen.

På nuværende tidspunkt er smitten i Hong Kong på et forholdsvis lavt niveau, men alligevel har myndighederne iværksat nogle strenge karantæneregler i forsøget på at holde situationen under kontrol.

Alle medarbejdere hos Cathay Pacific er blevet vaccineret mod covid-19, og flyselskabet har for nyligt annonceret, at man også vil kræve, at de ansatte får det tredje vaccinestik, boosterstikket.