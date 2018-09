Piloter og ansatte forlader flyselskab i protest: Fly aflyst i København

En lang række piloter og ansatte hos Ryanair i Tyskland har forladt deres job i protest. Over 100 flyvninger er aflyst

Det kontroversielle irske flyselskab, Ryanair, er igen havnet i problemer.

Denne gang har piloter og ansatte fra Ryanair i Tyskland har onsdag morgen forladt deres job i protest over, at forhandlinger med selskabet ikke er kommet nogle vegne.

Derfor har flyselskabet indtil videre været tvunget til at aflyse 150 ud af 400 flyvninger fra Tyskland. Det skriver AFP.

Et hurtigt kig på Københavns Lufthavns hjemmeside viser, at også mindst et fly til og fra Køln er blevet aflyst som følge af protesten.

I august lykkedes det ellers Ryanair at blive enige om en aftale med deres personale i Irland, og ledelsen hos flyselskabet håbede på, at det ville sprede sig til resten af Europa. Men sådan gik det ikke.

Skæbnedag torsdag

Onsdag varslede de tyske Ryanair-piloter strejke for at lægge pres på ledelsen i det irske flyselskab. Piloterne krævede højere løn og bedre arbejdsforhold, og det har nu udviklet sig til at adskillige piloter og ansatte har sagt op.

Det er fagforeningen Vereinigung Cockpit, der står bag de mange ansatte, og Ryanair er langt fra tilfreds med deres ageren. Flyselskabet kalder situationen for unødvendig og uacceptabel ifølge AFP.

Ryanair har været ramt af strejker gennem hele sommeren, og i august oplevede flyselskabet, at piloter i fem lande strejkede på samme dag.

Kabinepersonalet i Italien, Portugal, Belgien, Spanien og Holland har også truet med at strejke. En endelig beslutning for den strejke vil blive meldt ud torsdag.

De kræver ligesom de tyske piloter bedre løn og arbejdsforhold.

Og i løbet af vinteren og sidste efterår måtte Ryanair aflyse over 20.000 afgange, hvilket berørte omkring 700.000 passagerer.

De mange strejker startede, da der er mangel på piloter i Europa. Det fik Ryanairs ansatte til at kræve bedre arbejdsforhold. Det afviste Ryanair.