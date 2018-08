Piloter suspenderet efter slåskamp i cockpittet

157 passagerer, der i sidste uge fløj med Iraqi Airways til Bagdad, måtte finde sig i en del turbulens på vej til Iraks hovedstad.

Ikke på grund af vejret, men fordi en kontrovers mellem kaptajnen og hans andenpilot udviklede til en regulær nævekamp.

Det skriver Boarding Area.

Ifølge mediet blev kaptajnen angiveligt irriteret på andenpiloten, fordi han bad kabinepersonalet om et måltid mad uden at spørge kaptajnen om lov først.

- Samtalen med kaptajnen blev ophedet, fordi han forbød stewardessen at give mig et måltid mad, fordi jeg ikke havde spurgt ham om lov, har andenpiloten angiveligt skrevet i et brev til sin arbejdsgiver i forsøget på at slippe for straf.

Andenpiloten påstår endvidere i brevet, som Boarding Area har fået indsigt i, at det var kaptajnen, der begyndte at slå og angribe ham i cockpittet.

Se også: Stangstiv pilot forsinkede fly i ti timer

'Den værste og hårdeste straf'

Det virker dog umiddelbart til, at andenpiloten gav kaptajnen godt igen.

I hvert fald skriver Boarding Area, at slåskampen mellem de to piloter måtte stoppes af sikkerhedspersonale, og at cockpittet havde taget skade på grund af nævekampen.

Iraks flymyndighed 'Iraqy Ministry of Transportation' har efterfølgende bekræftet hændelsen i en offentlig udtalelse, hvor de fortæller, at begge piloter er suspenderet og højst sandsynligt mister retten til at flyve i fremtiden:

- De har ingen chance for at slippe uden om straf, og de kan se frem til den værste og hårdeste straf, står der blandt andet i udtalelsen.

Se også: E-cigaret fik fly til at styrtdykke: Nu er begge piloter fyret