Pingvin undslipper spækhugger ved at hoppe op i båd

Det er ikke hver dag, at man ser en pingvin flygte fra en spækhugger. Men det syn fik flere turister at se under en fælles udflugt i Antarktis.

Turisterne blev tilskuere til en dramatisk pingvinjagt i Gerlache-strædet, hvor en pingvin forsøgte at undslippe en flok spækhuggere.

Jagten varede i flere minutter, og pingvinen forsøgte flere gange at hoppe op af vandet og væk fra spækhuggerne.

- Det var vanvittigt at se. Det var som at se en National Geograpic-episode på stedet. Jeg forestiller mig, at pingvinen var meget lettet over at komme væk, siger Matt Karsten, der var ombord på båden, til Independent.

Matt Karsten og konen Anna lever til dagligt som rejsebloggere, og derfor var de også så heldige at få hele episoden på film.

Optagelserne viser pingvinen, der forsøger at søge tilflugt ved at hoppe op i båden.

Og til spækhuggernes uheld lykkes pingvinens ihærdige forsøg på at komme i sikkerhed, da turisterne hjælper pingvinen ombord til stor jubel og glæde.