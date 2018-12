PINLIGT! Her bliver 'forbryder-geni' taget på fersk gerning

’Det er vist sikkert at sige, at manden ikke er et forbryder-geni af nogen slags.'

Sådan beskriver Travel and Leisure en mand, som 14. december på yderst pinlig vis blev fanget på fersk gerning, da han forsøgte at stjæle intet mindre end 9000 dollars (knap 60.000 kroner) i kontanter fra en anden rejsende i Roms internationale lufthavn, Leonardo da Vinci–Fiumicino.

På en overvågningsvideo, som det italienske grænsepoliti, Polizia di Stato, efterfølgende har delt på Twitter, kan man tydeligt se, hvordan fristelsen bliver for meget for den unavngivne mand, da han ser en bakke med en kuvert fyldt med kontanter trille ned ad båndet.

Kuverten er kort forinden blevet lagt i bakken af en anden rejsende, som febrilsk begynder at lede efter sine forsvundne penge for øjnene af den gemene tyv, som køligt vandrer væk fra gerningsstedet.

Du kan se videoen i playeren øverst.

Se også: Sådan undgår du at blive flået af svindlere på ferien

Penge til medicin

Ifølge The Independent blev tyven anholdt, da han var ved at boarde sit fly, hvor han fortalte betjentene, at han havde gemt pengene på et af lufthavnens toiletter, så han kunne hente dem på sin hjemrejse til Rom.

Offeret, som var på vej til Rusland, hvor han skulle aflevere de mange penge til et sygt familiemedlem, fik derefter pengene tilbage.

Ifølge det britiske medie har de italienske myndigheder udsendt en skriftlig udtalelse, hvor de siger, at tyven ’udnyttede et distraherende øjeblik’.

Her stjæler lufthavnsansat fra teenagers kuffert