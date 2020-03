Politi blokerede landingsbane ved en fejl

Politiet i Ecuadors største by tog coronaforbud så alvorligt, at de blokerede to fly fra at lande

Flere og flere lande lukker deres grænser ned. Dette er også tilfældet i Ecuador.

I Ecuador har myndighederne besluttet at lukke landets grænser for udlændinge og samtidig indføre et midlertidigt forbud mod ankomster af internationale fly til landets lufthavne. Det skriver mediet Check-In.

Men politimyndighederne i Ecuadors største by Guayaquil, havde angiveligt misforstået forbuddet, for de valgte med det samme at køre patruljebiler hen til landingsbanen i José Joaquín de Olmedo Internationale Lufthavn og blokere for fly, der forsøgte at lande.

Hele seancen blev foreviget af en helikopterpilot, der fløj hen over landingsbanen.

@n_larenas Videos de la incursión de la pista del Aeropuerto de Guayaquil pic.twitter.com/fsyybiem0q — Manuel Ramirez ARFF (@ArffManuel) March 18, 2020

To fly måtte omdirigeres

Som nævnt tidligere var der tale om en misforståelse.

Det viste sig nemlig, at regeringen i første omgang havde tilladt fly, der allerede var på vej, så strandede rejsende kunne komme hjem fra udlandet og andre dele af landet.

Ifølge Check-In blev lufthavnspersonalet overraskede over politiets tilstedeværelse, da de ventede to fly.

Et af flyene var rutenummer IB6453 fra Iberia, der havde været undervejs fra Madrid, og dette fly måtte i stedet omdirigeres til lufthavnen i Quito, Ecuadors hovedstad. Og et KLM-fly fra Quito, der skulle have mellemlandet i Guayaquil, måtte i stedet flyve direkte til Amsterdam.