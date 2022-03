Politi finder 139 ulovlige dyr i illegal zoo

Spansk politi er stødt på en lang række farlige og eksotiske dyr på Gran Canaria.

Det skriver The Guardian.

Dyrene er fundet i en privat og illegal zoologisk have i landsbyen San Bartolomé de Tirajana.

Politiet blev oprindeligt tilkaldt, fordi en beboer i landsbyen var afgået ved døden. Derfor afhørte politiet folk i lokalområdet om afdøde, og de fandt hurtigt ud af, at vedkommende stod bag et ulovligt foretagende.

139 dyr beslaglagt

Da politiet fandt frem til afdødes ejendom, fandt de 139 dyr. Heraf var 118 af dem invasive arter, mens 21 betegnes som farlige dyr.

Invasive arter betyder, at dyrene har spredt sig i et område, hvor de ikke selv har kunnet sprede sig til, hvilket kan have en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

- Blandt de beslaglagte arter var en kongepython, to burmesiske pytonslanger, en dværgkaiman, to skægagamer, to græske skildpadder, 34 krebs, en leopardgekko, 46 kæmpe afrikanske snegle, syv slanger, en amerikansk oksefrø, en langhalset skildpadde, otte leguaner, en brillekaiman, 23 sumpskildpadder, 13 blåtungeskinker og tre afrikanske sporeskildpadder, lyder det i en erklæring fra det lokale politi.

Derudover fandt politiet omkring 100 rotter og 200 mus på ejendommen. Der var desuden også 'et ubestemt antal' af kakerlakker, orme og græshopper på stedet.

Farlige for mennesker

Dyrene er nu sendt til Cocodrilo Park, som er en dyrepark og et redningscenter, der ligger i området nær den illegale zoo.

Ifølge politiets erklæring udgør de 118 invasive dyrearter et 'alvorligt problem for økosystemet'. Samtidig skriver politiet, at dyrene 'kan overføre sygdomme, der er farlige for mennesker'.