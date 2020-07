Politi i corona-aktion på solkyst: Konfiskerer strandstole

Spansk politi holder i øjeblikket særligt øje med, at folk ikke 'reserverer' en plads på stranden uden at bruge den

Spanien har genåbnet sine grænser for udenlandske turister, men alt er ikke som det plejer at være på de strande, der trækker mange til landet.

For at undgå smittefare har man nemlig flere steder indført et loft over antallet af gæster, der må være på stranden på samme tid, og det har sendt politiet i byen Torrox på overarbejde.

Her forsøger man nemlig at bremse folk i at lade deres strandstole stå tomme i længere tid og derved 'reservere' pladser på stranden. Det skriver The Independent, der citerer det lokale mediet Diario Sur.

I Torrox har man i fem år skulle tage sine pakkenelliker med sig, hvis man planlagde at blive væk fra stranden i længere tid. I lyset af coronakrisen har politiet dog valgt at øge opsynet med eventuelle regelbrud, og alene i denne weekend har betjentene måtte skride til handling over 100 gange, skriver Diario Sur.

Det er ifølge mediet sket ved at konfiskere de forladte strandting og give advarsler til dem, der har ladet deres ting stå for længe. I sidste ende kan det udløse en bøde at lade strandstolen stå, ligesom det koster 30 euro at få de konfiskerede ting tilbage.

Det fremgår ikke klart, præcis hvor lang tid man maksimalt må lade sine ting stå, men ifølge bystyret vil man typisk fjerne tingene efter nogle timer, når 'det må antages, at ejerne er gået hjem for at tage en lur'.

- I år har er covid-19 en ekstra grund til at være ansvarlig og undgå at efterlade ting, der optager den plads, der på grund af kapacitets- og distancekrav kan blive brugt af andre, skriver bystyret ifølge Diario Sur i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Det er tilladt at gå en tur og at spise på strandbaren eller et nærliggende etablissement. Så længe det lokale politi bliver informeret, vil tingene ikke blive fjernet.

