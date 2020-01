Politianmelder flyselskab: - Snyder med ankomsttider for at undgå bøder

Danish Air Transport (DAT) er blevet politianmeldt, fordi flykompensationsfirma mener, DAT snyder ved at skrive senere ankomsttid på billetten for at slippe for bøder ved forsinkelser

Hvis man som passager bliver mere end tre timer forsinket på sin flyrejse, så kan man have ret til en økonomisk kompensation på op mod 600 euro per person.

Derfor er det nogle gange ekstremt vigtigt for både flyselskab og passager, præcist hvilket klokkeslet i forhold til den planlagte ankomst, at flyets døre bliver åbnet, da det kan være udslagsgivende for, om passageren kan forvente en sum penge fra flyselskabet.

Og netop en tvist om ankomsttid er nu endt i retten og med en politianmeldelse fra flykompensationsfirmaet Flypenge.dk mod flyselskabet Danish Air Transport (DAT).

- Jeg mener, at det danske flyselskab DAT - tilsyneladende - snyder med tiderne på deres billetter for at forsøge at undgå at betale kompensation til passagererne, siger Christian Hornskov, advokatfuldmægtig i Flypenge.dk, til Ekstra Bladet.

Her er pilotens log over den aktuelle flyvning, som nu er endt med en politianmeldelse. Foto: Christian Hornskov

Afvigelser på ankomsttid

Sagen starter, da to personer fra Vejle 2. december 2018 flyver fra Billund til Fuerteventura. Parret har købt en ferierejse gennem Apollo Rejser, og det er Danish Air Transport (DAT), som er flyselskab på ruten.

Parret lander i Fuerteventura kl. 15.16 fremgår det af siden 'Flightstats', som viser flyvninger tilbage i tiden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her er Flightstats log over flyvningen. Ifølge den skulle ankomsttiden til Fuerteventura have været kl. 12.15, og flyet er dermed tre timer og et minut forsinket ved den faktiske ankomst kl. 15.16.

Imidlertid skulle flyet være ankommet tidligere til Fuerteventura. Ifølge 'Flightstats' skulle flyet være ankommet klokken 12.15, og dermed er det tre timer og et minut forsinket - og passagererne er berettiget til kompensation.

Billetten viste en anden ankomsttid

DAT er dog ikke enige i, at flyet skulle være landet klokken 12.15. DAT begrunder det med, at der på passagerernes billet stod, at flyet skulle ankomme kl. 13.00, og at flyet derfor kun var 2 timer og 16 minutter forsinket - og dermed var passagererne ikke berettiget til kompensation.

Og det er så her, tvisten opstår.

- Det fik en af vores jurister til at undre sig. Hvorfor i alverden stod der kl. 12.15 i alle de offentlige flyregistre - men kl. 13.00 på billetten, siger Christian Hornskov.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser den billet ud, som passagererne fik fra Apollo Rejser. Her er ankomsttiden angivet til kl. 13.00.

- Trætte af bøder

Et opkald til Apollo Rejser gav svaret.

- Apollo Rejser fortæller, at DAT er så trætte af, de får så mange bøder, når de kommer for sent, at de af egen hånd selv har lagt tre kvarter til deres flyvninger på både ud- og hjemrejser for at have en sikkerhedsmargin, så de er inden for den tid (tre timer, red.), fortæller Christian Hornskov.

Politianmelder bedrageri

- Det er efter min opfattelse en ganske voldsom ting, som DAT tilsyneladende har gjort sig skyldige i her. DAT har med vilje skrevet forkerte tidspunkter på billetterne - udelukkende for at slippe for bøder, når de kommer for sent og bruger nu det til at forsøge at slippe for at betale kompensation til passagererne. De forkerte oplysninger fastholdt de endda i retten, hvilket efter min umiddelbare vurdering er ganske strafbart, og det er også derfor, at vi 10. januar politianmeldte sagen, siger Christian Hornskov.

'Henset til ovenstående ser vi os desværre nødsaget til at anmelde DAT A/S for overtrædelse af straffelovens § 279 (bedrageri, red.) og markedsføringslovens § 5 (vildledning af en forbruger, red.), idet vi har konstateret, at DAT forsætligt vildleder passagererne om rejsens længde for at sikre sig selv en tilstrækkelig tidsmargin, så flypassageren ved forsinkelse ikke i samme omfang ville være omfattet af EU-forordning 261/2004. Dermed afskæres passagerer fra at modtage den kompensation, som de er berettiget til, hvilket er 250, 400 og 600 EUR afhængig af forsinkelsens længde', skriver Christian Hornskov i sin politianmeldelse af DAT.

De to stridende parter afholdt i oktober 2019 et forberedende retsmøde i sagen. Retten har berammet sagen til hovedforhandling i september 2020.

Direktør i Danish Air Transport: - Jeg er iskold og rolig Jesper Rungholm, der i 30 år har været direktør i Danish Air Transport, har bestemt ikke noget problem med at vedstå sig, at DAT lægger ekstra tid til ankomsttiden på deres flyvninger i dagtimerne. - Der er i Europa en forsinkelsesprocent fra flyveledelserne, som er helt ekstrem, så det er simpelthen for at dække af for de her forsinkelser og for at passagererne trods alt kan komme frem på de tidspunkter, vi har solgt dem, at vi har forlænget vores flyvetider med 45 minutter. Og det har vi meddelt passagererne på den billet, de får af os, og som er det dokument - og alene det dokument - der afgør, hvornår flyet ankommer. Det er os, der bestemmer, hvor lang tid flyvningen tager - og ikke andre. Det er ikke Flypenge, der afgør, hvor lang tid en flyvetur tager. Det er stensikkert, fortæller Jesper Rungholm til Ekstra Bladet. - Hvordan kan det være at Flightstats og andre registre ikke ved, at I har lagt tid til ankomsttiden? - Vi har ikke noget med Flightstats at gøre. De kan skrive, hvad de vil. Og hvad der står på tv-skærme, i lufthavne eller på hjemmesider, eller hvad Flypenge.dk selv kunne finde på at skrive, er sagen fuldstændig uvedkommende. Det er billetten mellem os og passageren, som er dokumentet, der tæller. - Så du imødeser politianmeldelsen fra Flypenge.dk med rimelig ro? - Det gør jeg. Det er kun Flypenge, der kan komme frem til den konklusion, at der er noget forkert her. Der er jeg iskold og rolig. De har ingen chancer i nogen som helst sager angående det her, for det er billetten, der tæller, siger Jesper Rungholm. DAT-direktøren oplyser, at andre flyselskaber også lægger en sikkerhedsmargin ind på ankomsttiden på billetten, fordi det kan koste op mod en million kroner for én flyvning at være mere end tre timer forsinket. - Folk er ultra opmærksomme på forsinkelser, og det er jo minuttet, hvor døren åbner, og de kan forlade flyvemaskinen, der tæller. Jeg er selv kaptajn og har sammen med min besætning oplevet, at folk nærmest sidder med stopur og råber og skriger 'fandens også', fordi vi når det til tiden. - Som flyselskab er vi ansvarlig for alle forsinkelser fra vores samarbejdspartnere; brændstofbilen eller cateringtrucken komme ikke, toiletservicebilen dukker ikke op. Alle de forsinkelser er jeg ansvarlig for, og i og med at straffen for at være forsinket er så kæmpe stor - det er jo en million kroner per flyvning, så har vi simpelthen valgt at sige, vi er nødt til at lægge en buffer ind, siger Jesper Rungholm. Foto: Carsten Andreasen