Politiet advarer badegæster: Gør dette hvis du skal svømme langt

Selvom sommeren er gået ind i sidste måned, oplever politiet flere gange, at strandgæster er bekymrede for efterladte sager i sandet

Midt- og Vestsjællands Politi har flere gange i løbet af sommeren været tilkaldt, fordi efterladte håndklæder er fundet på stranden, uden der umiddelbart har været en ejer i nærheden. De bekymrede strandgæster ringer derfor til politiet, fordi en badegæst kan være i nød.

Det er for det meste bare ikke tilfældet. De badende er ofte bare svømmet langt væk. Derfor har politiet nogle gode råd til både de badende gæster og de borgere, der finder efterladte ejendele på stranden.

Se også: Flere strande lukket langs Øresund

- Borgerne skal altid ringe til os, hvis de er bekymrede for, at en person er forsvundet under en badetur. Men vi vil også opfordre de bekymrede borgere til at udvise sund fornuft, undersøge de efterladte effekter, og til at overveje om der er rimelig grund til alarmere politiet med sine observationer, siger vagtchef Arne Aabech fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Skriv en seddel, hvis du bader længe

Senest var politiet mandag den 5. august 2019 ude ved Gudmindrup Strand, hvor en 54-årig mand fra Virum var i færd med undervandsjagt. Senere på dagen gik turen til Tangvejen i Fårevejle St., hvor efterladte badekåber og sko gav anledning til bekymring. Heldigvis var der i begge tilfælde ikke tale om badegæster i problemer.

- Vi er rigtig glade for, at borgerne bekymrer sig om hinanden og ringer til os, når noget ikke føles helt rigtigt. Men de badende gæster og morgensvømmere kan let forebygge nogle opkald til politiet, hvis de bruger to minutter på at skrive en seddel til de forbipasserende på stranden om, hvad tid de gik i vandet, og hvor længe de regner med at være væk, siger vagtchefen.

Nyd det mens du kan

Arne Aabech håber, at det kan give lidt ro i maven til strandens andre gæster, og at de bekymrede borgere tager sig tid til at se nærmere på effekterne for at undersøge, om der mon kan være tale om en person i nød.