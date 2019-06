Politiet advarer: 'I får ikke lov at rejse på ferie'

Skylder man i fogedretten, risikerer man ikke at få lov til at rejse

Mange danskere rejser hen over sommeren fra en dansk lufthavn og ud i verden for at holde ferie, men hvert år sker det, at nogle danskere ikke kommer længere end lufthavnen.

Årsagen er, at de skylder penge i fogedretten, og gør man det, kan man risikere at blive anholdt af politiet inden afgang.

På Twitter advarer Københavns Politi rejsende om, at de skal få styr på deres gældssager, inden de står klar med deres bagage og familien i lufthavnen.

Se også: Dette gider danskerne ikke længere på deres ferie

- Sommerferien står for døren, og vanen tro vil mange danskere de kommende uger flyve sydpå. Nogen vil dog ikke nå længere end til lufthavnen. For hvis du skylder i fogedretten, risikerer du ikke at få lov til at rejse. Så en opfordring herfra: Få orden på sagerne, lyder det i tweetet fra Københavns Politi.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Sommerferien står for døren og vanen tro vil mange danskere de kommende uger flyve sydpå. Nogen vil dog ikke nå længere end til lufthavnen. For hvis du skylder i fogedretten, risikerer du ikke at få lov til at rejse. Så en opfordring herfra: Få orden på sagerne #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 24. juni 2019

Blev anholdt

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om en dansk mand ved navn Brian Friis, som blev anholdt i Københavns Lufthavn på vej på ferie på Marmaris.

Her var årsagen, at ATP havde glemt at fortælle fogedretten, at Brian Friis allerede havde betalt sit ATP-bidrag på 3.800 kroner, og derfor han blev han anholdt af politiet, selv om der altså var tale om en misforståelse.

Har man en sag i fogedretten, kan man blive anholdt i lufthavn, hvis der er afsagt en kendelse om, at politiet kan anholde én. Kendelsen afsiges, hvis man ikke har reageret på indkaldelse til at møde op i fogedretten, og det er altså derfor, at Københavns Politi opfordrer til, at man bringer sine gældssager i orden, inden man vil på ferie.

Se også: Rekordsommer: Her er de fem travleste rejsedage i Københavns Lufthavn