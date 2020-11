Politiet efterforsker: Kvinde faldt fra 16 meter høj klatrebane

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Noget gik helt galt, da 28-årige Marie-Louise Frederiksen i weekenden besøgte klatrebanen Kragerup Go High ved Ruds Vedby på Vestsjælland.

Hun faldt fra den 16 meter høje platform og stødte mod jorden.

Nu er hun indlagt på Odense Universitetshospital, hvor seneste melding er, at hun er blevet opereret.

TV 2 Øst har talt med kvindens far, der oplyser, at hans datter er hårdt kvæstet.

Procedurerne var normale

I skrivende stund er det stadig uvist, hvordan og fra hvilken højde ulykken fandt sted.

Kragerup Gods, der ejer klatrebanen, oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er tegn på slitage af udstyret.

- Procedurerne har efter vores egen vurdering været optimale, lyder det fra hotelchef Dennis Dahl.

Efter ulykken ankom Midt- og Vestsjællands Politi til klatrebanen. De har nu indledt en efterforskning af sagen og venter på at kunne afhøre den 28-årige kvinde.

Klatrerne på Go High Extreme er hægtet fast med en stålwire, men lørdag gik noget galt. (Kvinden på billedet har ikke noget med sagen at gøre, red.) PR-Foto: Kragerup Gods

Ifølge TV 2 Øst skete ulykken på Go High Extreme, som er en 16 meter høj platform, man kravler op på ad en rebstige. Man er hægtet fast med en stålwire, der skal sikre en mod at falde til jorden.

Banen er lukket, indtil politiet er klar med en konklusion.

- Det er helt forfærdeligt

På Kragerup Gods er personalet meget påvirket af ulykken.

- Det er en rigtig kedelig sag, som berører os alle her på Kragerup, siger Dennis Dahl.

- 'Heldigvis' kommer Marie-Louise sig med tiden over det, og på et tidspunkt bliver hun raskmeldt. Det er helt forfærdeligt, og vi håber det bedste for hende. Vi har sendt blomster og chokolade med ønsket om god bedring.

- Alle afventer den endelige rapport og udtalelse fra Marie-Louise, før der kan konkluderes noget endeligt, fortæller Dennis Dahl i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Kvindens far, Kim Frederiksen, er dybt chokeret.

- Sådan en ulykke bør ikke kunne ske. Og det må aldrig ske igen, sagde han til TV2 Øst dagen derpå.