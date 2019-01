Politiet skærper indsatsen: Nu er det slut med sandslotte på populær ferieø

Det er lige knap tre måneder siden, at den verdensberømte filippinske ferieø Boracay åbnede op for offentligheden efter at have været lukket for turister i et halvt år, fordi den - ifølge præsident Rodrigo Duterte - havde forvandlet sig til en ’sump af affald’.

Og myndighederne går i den grad til ekstremerne, når det kommer til at holde den nyåbnede ø ren og nydelig.

Således har det siden åbningen blandt andet været ulovligt at ryge, drikke og spise på stranden, mens alle former for vandsport ligeledes er forbudt, og nu er politiet såmænd også begyndt at slå hårdere ned på de ikoniske sandslotte, som lokale unge bygger for at tjene penge fra turister.

Det skriver News.com.au.

Sidste år gik et billede af politiet, der ødelægger et nybygget sandslot viralt, og ifølge det australske medie kan man ligefrem risikere at ryge bag tremmer, hvis man bygger sandslotte på den populære ferieø.

- Denne daglige og ukontrollerede kommercielle aktivitet forstyrrer strandens naturlige terræn, hvilket resulterer i en langvarig tilstedeværelse af uregelmæssige konturer, der påvirker strandens naturlige symmetri, står der i Boracays lovgivning.

Forlanger penge fra intetanende turister

På trods af at mange turister har brokket sig over de strikse regler, påstår Jose Mark Anthony Gesulga, som er chef for Boracays turistkontor, at de regelmæssigt modtager klager fra turister, der føler sig snydt af de folk, der bygger sandslottene.

- Vi har klager fra folk, der pludselig er blevet bedt om at betale 50 pesos (6,25 kroner, red.), siger Gesulga og hentyder til, at nogle placerer deres sandslotte således, at turister kommer til at fotografere dem ved en fejl.

Derudover fortæller han, at nogle turister endda har oplevet at få stjålet deres ejendele, mens de har taget billeder af de flotte sandslotte.

Lang vej endnu

Ifølge News.com.au har omtrent 300.000 turister besøgt Boracay, siden øen genåbnede, men ifølge myndighederne er der lang vej, før øen er fuldstændig rehabiliteret.

Da præsident Rodrigo Duterte i april måned sidste år beordrede øen lukket for turister, kaldte han den for en 'sump af affald', fordi affaldet flød i gaderne samt i strandvandet på ferieøen. Han beskyldte sågar hoteller, restauranter og resorts for at lede kloakvand direkte ud i vandet i området.

Det er derfor også kun omtrent halvdelen af øens daværende 12.000 hotelværelser, som fremover vil have lov til at være åbne på daglig basis.

Sidste år besøgte knap to millioner turister den syv kilometer lange ø med omkring 40.000 indbyggere.

