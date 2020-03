Politiet vil stoppe turister: Farver populært udflugtsmål sort

Britisk politi har taget uortodokse midler i brug for at holde folk væk fra et gammelt kalkbrud

Hvad gør verdens instagrammere, når de ikke kan tage på sponsorbetalte rejser til klodens fjerneste egne og fotografere sig selv omgivet af smaragdgrønt havvand? I England har de tilsyneladende fundet det næstbedste - et gammelt kalkbrud i Harpur Hill ca. 60 mil øst for Liverpool.

Her, hvor vandet er næsten lige så indbydende for øjet som på Zanzibar, er antallet af besøgende i den seneste tid taget til i en sådan grad, at politiet har måttet gribe ind. I et forsøg på at gøre kalkbruddet til et mindre populært udflugtsmål har man hældt sort farve i vandet, så det fremstår mere grumset.

Det skriver CNN.

Baggrunden for det uortodokse indgreb er, at man i øjeblikket kun må bevæge sig udenfor i Storbritannien, hvis det er nødvendigt for at passe sit arbejde, handle eller motionere. Håbet er, at man på den måde kan tæmme coronaepidemien, og selv om besøget ved kalkbruddet muligvis vil kunne ses på skridttælleren, så går den ikke.

- Stedet er farligt, og denne type forsamling er i strid med de nuværende instrukser fra den britiske regering. Derfor har vi besøgt området her til morgen og brugt farve for at få vandet til at se mindre tiltalende ud, skriver det lokale politi på Facebook og tilføjer:

- Vær venlig at blive hjemme.

Det er ikke første gang, at politiet hælder farve i den kunstige sø, der i folkemunde har fået navnet Den Blå Lagune. Også før epidemiens indtog arbejdede man for at holde folk væk fra området og i særdeles fra at svømme i vandet.

Det er nemlig stærkt alkalisk med en pH-værdi, der ifølge BBC ligger på 11,3. Det svarer med andre ord til at svømme i en gigantisk balje koncentreret brun sæbe.

Beslutningen om at hele den britiske befolkning skal blive hjemme, medmindre andet er strengt nødvendigt, blev truffet af premierminister Boris Johnson i sidste uge.

- Hvis du ikke følger reglerne, så vil politiet håndhæve dem, sagde han i den forbindelse ifølge CNN.

Premierministeren er siden selv blevet testet positiv for coronavirus.