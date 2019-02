Politikere vil droppe kæmpe vandpark

Dragør Kommune var blevet enige om et budgetforlig, der ville kaste 3,5 millioner kroner efter gigantisk vandpark. Men nu forsøger politikere at skrinlægge projektet

I slutningen af september sidste år blev politikerne fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Dragør enige om at lave en tom mark i byen på Amagers yderste spids om til en vandpark, der skal hedde Copenhagen White Water Park.

Tre år var sat af til projektet, som, når det står færdigt, skal indeholde en stor, kunstig flod med både strøm og bølger, hvor man kan dyrke alt fra surfing og river rafting på en slalombane til en god omgang redningstræning.

Dragør kommune skal i starten betale 3,5 millioner kroner samt indskyde grund (grundværdi 16,5 millioner kroner, red.) i projektet. Hele herligheden koster ca. 69 millioner kroner. Herudover skal Dragør kommune årligt betale ca. 2 millioner kroner, lyder det i finansieringsforslaget.

Vandparken kommer til at fylde 43.000 kvadratmeter. Her ses billeder fra white water-kanaler i Glasgow. Foto: Copenhagen White Water Park

Alle borgere i Dragør Kommune var dog ikke lige glade for prestigeprojektet. De mente, at pengene kunne bruges på andre af byens områder og har blandt andet lavet en hjemmesiden for at protestere mod planerne.

Og nu forsøger de konservative fra byrådet i Dragør at få resten af kollegerne til helt at skrinlægge projektet.

På byrådsmødet i morgen vil partiet stille forslag til at droppe Copenhagen White Water Park. Det skriver Amager Bladet.

Ifølge avisen begrunder Kenneth Gøtterup (K) forlaget med, at vandparken har været udskældt i den offentlige debat, samt at der har været tvivl om, hvor vandparken skal ligge.

Kajak, paddleboard og skatebane

Ud over den kunstige flod er det meningen, at vandparken også får en sø med roligt vand, hvor man blandt andet vil kunne ro i kajak eller dyrke standup-paddle, og derudover vil der blive bygget et højt klatringstårn samt skateboard-ramper.