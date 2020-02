Pompeji åbner Elskernes Hus efter 40 år

En af Pompejis mest populære bygninger, Elskernes Hus, er igen åbnet for offentligheden efter 40 års restaurering.

Bygningen bliver anset som en af juvelerne i den antikke by, som blev begravet af udbruddet fra vulkanen Vesuv i år 79 e.Kr., og først blev opdaget i 1933.

Her fandt man, at bygningens første sal og dekorationer nærmest var intakt.

Bygningen blev dog lukket i 1980, fordi det blev beskadiget af et jordskælv, som dræbte omkring 3000 mennesker. Men nu 40 år efter åbner det op igen. Det skriver The Guardian.

Elskernes Hus er bygget op om en gårdhave. Foto: Archaeological site of Pompeii / AFP Photo

Finansieret af EU

Restaureringen er gjort færdig med midler fra EU, som siden 2012 har gjort det muligt for den arkæologiske park både at restaurere og lave nye udgravninger i byen.

Ifølge de italienske myndigheder har projektet modtaget 45 millioner euro fra EU, 40 millioner euro fra den italienske regering og 75 millioner euro fra Pompejis egen fond. I alt 160 millioner euro. (1,2 milliarder kroner)

Pompeji tiltrækker omkring 4 millioner gæster om året. I 2013 truede Unesco med, at de ville sætte Pompeji på listen over verdenskulturarv, som er i fare, hvis italienerne ikke gjorde noget for at forbedre bevaringen af bygningerne.

Truslerne kom efter, at der havde været flere ulykker, hvor blandt andet Gladiatorernes Hus kollapsede. Parken blev også kritiseret for ikke have kompetent personale og ikke gøre nok for at forhindre vandalisme.

Væggene inde i Frughavens Hus. Foto: Archaeological site of Pompeii / AFP Photo

Sikret mod fremtidige jordskælv

Husets navn, som daterer tilbage fra det første århundrede f.Kr., kommer fra en latinsk inskription til højre fra indgangen, som kan oversættes således: 'Elskere, ligesom bier, lever et sødt liv som honning. Jeg ville ønske, det var sådan'.

To andre bygninger er også genåbnet. Her er der tale om husene 'Europas Skib' og 'Frugthavens Hus'. Husene er også blevet sikret mod fremtidige jordskælv.

- Pompeji er nu komplet sikker og tabet af yderligere arkæologisk materiale kan undgås, siger Massimo Osanna, parkens opsynshavende.