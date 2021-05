Du har sikkert hørt om Den Blå Lagune i Island, som nok er højt oppe på manges ferieønskeliste.

Men de populære, varme kilder har fået kamp til stregen i form af en 75 meter lang infinity pool med vulkan-udsigt.

Det amerikanske firma Pursuit slog nemlig 6. maj dørene op for deres Sky Lagoon beliggende et stenkast fra Reykjavik centrum.

Det oplyser Pursuit i en pressemeddelelse.

- Badekulturens traditioner er integreret i den islandske livsstil og er kernen i Sky Lagoon-oplevelsen, siger Dagny Petursdottir, leder af Sky Lagoon, i pressemeddelelsen.

Gennem en syv-trins oplevelse får Sky Lagoons besøgende mulighed for at hoppe i den moderne pool eller svede i saunaen, alt imens de kan nyde udsigten til den storslåede Fagradalsfjall vulkan, som i marts gik i udbrud. Den 385 meter høje vulkan er dog mere end 50 kilometer væk fra Sky Lagoon, hvorfor besøgende kan nyde oplevelsen på sikker afstand.

Fagradalsfjall vulkan på Island nær Reykjavik gik i udbrud i marts efter flere uger med jordskælv.

Prisen for herligheden starter ved cirka 400 kroner.

Island har få coronatilfælde per 100.000, så et dyp i de vilde omgivelser er inden for rækkevidde, hvis du planlægger ferie, og Island har tidligere meldt ud, at vaccinerede turister er velkomne.

