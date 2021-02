Poolhuse i påske- og sommerferie: Skynd dig, før det er for sent

Danskerne er godt i gang med at støvsuge de store ferieuger for sommerhuse med indendørs pool

Svømmehallen er lukket. Lalandia er lukket. Og hvad gør man så?

Jo, man kan for eksempel leje et sommerhus med egen indendørs swimmingpool.

Dem er der masser af rundt om i landet, men tilsyneladende ikke nok til at imødekomme danskernes våde drømme om svømmebaner og udspringsvipper.

Sådan lyder det fra tre danske feriehusudlejere, som Ekstra Bladet har talt med.

Hos DanCenter skal man frem til uge 9 for at finde et ledigt poolhus, mens påsken er 'stort set udsolgt' og udvalget i sommerferien er 'meget småt'.

- Påskeferien og skolernes sommerferie er populære uger, hvor vi aktuelt har et meget lille udvalg af poolhuse tilbage på hylderne, siger adm. direktør Kim Holmsted.

Udsolgt i sommerferien

Billedet er det samme hos Sol og Strand.

Her har man henholdsvis syv og tre ledige poolhuse i uge 13 og 14, hvor de hellige påskedage falder i år. Og i sommerferiens uge 29 er der allerede nu udsolgt, mens der er fire poolhuse tilbage i uge 30.

Per Dam, der er adm. direktør i Sol og Strand, fortæller, at der særligt er rift om poolhusene i og omkring de danske ferier og helligdage.

- Det er typisk børnefamilier, der booker et sommerhus med indendørs pool, og i øjeblikket er det særligt attraktivt på grund af coronanedlukningen.

Også hos en tredje sommerhusudlejer, Novasol, er der travlhed.

Salgsdirektør Philip Hoeg Kildegaard oplyser, at selskabet har oplevet en fordobling i antallet af danskere, som har bestilt sommerferie i Danmark på nuværende tidspunkt, og at samme tendens gør sig gældende for poolhuse.

Tysk åbning

Skulle du i din jagt efter et poolhus løbe ind i meddelelsen 'Din søgning gav 0 resultater', er alt håb ikke ude, fortæller Kim Holmsted fra DanCenter.

- De tyske gæster tegner sig lige nu for cirka en tredjedel af bookingerne i påsken, og her kan der potentielt være en åbning for danskere, der gerne vil tilbringe påskeferien i et feriehus med swimmingpool, såfremt restriktionerne forlænges yderligere.

