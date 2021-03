Populær app åbner eget hotel

De fleste har sikkert prøvet at stå i kø ved receptionsskranken på deres hotel, mens de venter på at melde deres ankomst og få udleveret en værelsesnøgle.

Det behøver du ikke på Kayak Miami Beach, der åbner i Miami til april.

Her foregår det meste via en app på mobilen, der både styrer den digitale dørlås til dit hotelværelse og kan bruges til at kommunikere med hotelpersonalet og få dem til at bringe mad op til dit værelse.

Det er den populære rejseapp Kayak, der står bag.

Herhjemme står Kayak i skyggen af Momondo, som er danskernes foretrukne søgemaskine til at finde de bedste priser på rejser og hoteller, men internationalt er det et stort brand.

Dropper hotel ved Københavns Lufthavn

Fremtidens hotel

Det er første gang, at Kayak åbner et hotel, skriver Travel+Leisure, der omtaler det nye hotel som 'futuristisk'.

Tanken med hotellet er, at det skal fungere som et innovationslaboratorium for smartteknologier, hvor fokus især er på at styre så meget som muligt via Kayaks app.

- Vi tager ud på dette eventyr for at udforske, hvordan design, gæstfrihed og teknologi kan kobles sammen og skabe holistiske oplevelser for rejsende, skriver Kayak i en pressemeddelelse.

Konceptet minder en smule om Pincho Nation, som er en svensk restaurant med flere filialer i Danmark, hvor man udelukkende bestiller mad og drikke via mobilen.

Kayak Miami Beach får 52 værelser og er lavet som et såkaldt boutique hotel med luksuriøst design og stilfuld indretning i højsædet.

