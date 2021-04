Populær danskerdestination åbner snart for turister

Selvom det nok kun er en brøkdel af Danmarks befolkning, der i juni vil være vaccineret, behøver du ikke vente på vaccineinvitationen for at kunne holde ferie udenlands. Den solskinsrige ø Malta har nemlig meldt ud, at de per 1. juni åbner for turister.

Det skriver Travel News.

Ikke nok med, at grænserne er åbne, så kan du tilmeld også blive betalt for at lægge vejen forbi øen. Det er tiltag som dette, der er resultatet af en hjælpepakke på 20 millioner euro, som i samarbejde med grænseåbningen skal sætte gang i Maltas turisme igen.

For at få lov til at holde sommerferie på den populære ø, kræves der fremvisning af enten en negativ test eller bevis på, at du er vaccineret.

Danskere kan potentielt forvente at få lov at rejse til ferieparadiset i juni, i takt med at rejserestriktionernes fire faser introduceres.

Flest vaccinerede i EU

Ekskluderer man Storbritannien fra ligningen, er Malta det land i EU, som har vaccineret den største procentdel af befolkningen. Med omkring 10.000 vaccinationer om dagen, forventes alle øens godt 450.000 indbyggere at være færdigvaccinerede i august.

Trods tryk på vaccinepumpen, påpeger organisationen Malta Hotel and Restaurant Association dog, at personer, som arbejder i turismesektoren, bør komme forrest i køen før den store grænseåbningsdag for at fastholde øens lave smittetal.

- Det er ikke kun vigtigt, fordi det styrker budskabet om, at Malta er en sikker destination, men også fordi det rent strategisk vil sikre, at enhver risiko for ekstraordinær eksponering for covid-19 kontrolleres effektivt, samtidig med at det bidrager til bedre trivsel for alle involverede, lyder det fra organisationen til Times of Malta.