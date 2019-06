Populær danskerdestination advarer mod dødbringende virus

'Pas på med at blive bidt af en myg', lyder advarslen fra græske myndigheder til turister og lokale i landet, efter et rekordhøjt antal blev smittet med den farlige virus Vestnilfeber sidste år.

Virussen overføres via myg og kan være dødelig. Sidste år døde 50 grækere af virussen.

Det fortæller The Guardian.

- Der har været nok tilfælde til, at dette nu er et folkesundhedsproblem, siger Danai Pervanidou, som leder afdelingen for vektorbårne sygdomme hos den nationale organisation for folkesundhed, Keelpno, til The Guardian.

- Virussen har etableret sig i Grækenland via trækfugle, og vi anbefaler, at alle iværksætter beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. lange ærmer, at undgå steder med stillestående vand og brug af myggenet og myggespray, siger vedkommende.

Land og by

Som nævnt mistede 50 grækere livet sidste år på grund af virussen, og rekordmange blev smittet, nemlig hele 316.

Til The Guardian oplyser Keelpno, at der både i landdistrikter og byområder blev konstateret tilfælde af virussen.

Normalvis vil de fleste ikke opleve symptomer på virussen, 20 procent vil opleve det som mild influenza, mens kun 1 procent vil udvikle farlig sygdom som følge af virussen.

Den ene procent risikerer ifølge sundhed.dk at udvikle encefalitis/meningoencefalitis, og det kan være dødeligt - især hvis man har svækket immunsystem.

Af de cirka 300, der blev smittet sidste år i Grækenland, havde 243 ifølge The Guardian symptomer på neuro-invasive sygdomme som netop encefalitis, meningitis og akut slap paralyse.

Ikke siden 2012, hvor der var 262 tilfælde af smittede og 35 døde, har der været så slemt et udbrud af sygdommen i Grækenland.

