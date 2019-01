Populær destination indfører ny skat: Nu koster det at rejse HJEM fra ferie

Det er i forvejen forholdsvist dyrt at rejse på ferie, men hvis du planlægger en tur til Japan, skal du nu til at lægge lidt ekstra penge til side for at have råd til at rejse hjem igen.

Fra i dag vil den populære feriedestination nemlig kræve en ekstra turistskat for alle, der forlader landet - uanset deres nationalitet.

Det skriver Japan Times.

Heldigvis er den nye skat til at overkomme, da det kun vil koste rejsende 1000 yen per person, hvilket svarer til omkring 61 danske kroner, men 61 kroner kan alligevel løbe op, hvis man er en stor familie afsted på ferie.

Derfor vækker skatten da også bekymring i den japanske turisme-sektor:

- Feriegæster går altid efter de billigste rejser, så selvom det kun er 1000 yen, vil priserne ramme os hårdt, siger en japansk rejsearrangør til det lokale medie og får opbakning af økonomiprofessor Hideaki Tanaka:

- Det er nødvendigt at sørge for, at pengene ikke bliver brugt på ligegyldige ting, men på områder, som skatteyderne finder reelle, siger han til Japan Times.

Turister strømmer til

Skatten blev annonceret allerede tilbage i april 2018, men træder altså først i kraft fra i dag af. Det vil betyde, at alle, der forlader landet, vil blive krævet 1000 yen udover prisen på deres flybillet, færgebillet eller lignende.

Hele 30 millioner turister besøgte Japan i 2018, hvilket er det højeste antal nogensinde, men de japanske myndigheder er bestemt ikke tilfredse og har derfor et mål om at tage imod intet mindre end 40 millioner turister i 2020, hvor Tokyo skal være vært for Sommer-OL.

De japanske myndigheder har tidligere udtalt, at de blandt andet vil bruge indtjeningen fra skatten på at oprette flere områder til turister, så landet kan tage imod de mange flere besøgende.

Ifølge Japan Times vil rejsende, der forlader Japan mindre end 24 timer efter ankomst slippe for at betale den ekstra skat. Det samme gør sig gældende for børn under to år.

