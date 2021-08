Populær feriedestination invaderet af gopler

Ved den spanske kyststrækning Costa Del Sol ses i øjeblikket en voldsom stigning i antallet af gopler. Det har fået regionen til at advare turister i området.

Et stigende antal af arterne pelagia noctiluca og rhizostoma luteum blev nemlig spottet i sidste uge omkring strande i Nerja, Benalmádena, Fuengirola og Marbella. Det skriver Independent.

Det særlige ved rhizostoma luteum-arten er dens imponerende størrelse. Den har en diameter på mellem 60 og 90 centimeter. Pelagia noctiluca-arten er en af de mest giftige gopler, der findes i spanske farvande.

Den britiske feriegæst Francisco Martinez beskriver det som noget fra en gyserfilm.

- Jeg er kommet på Costa Del Sol i 20 år, og det her er aldrig sket før. Hvis du vil lade dine børn bade i havet, skal du have et net med, så slemt er det.

Ikke overraskende

Myndighederne har sat gule flag op ved de berørte områder, og de har udstedt advarsler for at gøre turisterne opmærksomme på de ubudne gæster.

Biolog Jesús Bellido er glad for, at goplerne ikke har påvirket feriesæsonen i juli, men den store forekomst er ifølge ham ikke en overraskelse.

- I år var vi sikre på, at der ville være en række forhold, der ville betyde en høj tilstedeværelse af vandmænd. Det ser vi nu, udtaler han til det spanske nyhedsmedie SUR.

Han uddyber, at de mange gopler blandt andet skyldes forårets høje vandtemperaturer.

